Adicu: occhio alle truffe e agli aumenti dell'estate, cosa fare

È iniziata l’estate e le vacanze si avvicinano ma, per molti, resteranno un miraggio e, forse, alcuni rimarranno a casa. Il trend di aumenti segue una pericolosa impennata per quanto concerne pacchetti vacanze, alberghi e strutture turistiche. Anche una giornata al mare subirà un incremento del 10-15% dei costi per usufruire di ombrelloni, letti e sdraio. Persino un gelato si stima che costerà il 22% in più: gelato, più che dolce, troppo “salato”. Ma non è finita qui. Chi opterà per l’automobile o il traghetto sembra che risparmierà rispetto al treno ove si preannuncia un aumento del 10% Ma dopo 3 anni di pandemia, la guerra in Ucraina e il caro prezzi, la voglia di partire nonostante i rincari potrebbe sollecitare i viaggiatori a prediligere pacchetti solo apparentemente più vantaggiosi.