Amici, Mattia Zenzola: "Ho realizzato un sogno, ora studio recitazione"

Mattia Zenzola, diciottenne e originario di Bari, è stato il vincitore di Amici22, talent show condotto da Maria De Filippi. Specializzato nel mondo della danza latino-americana, Mattia è stato per due anni consecutivi allievo della scuola di ballo e canto più famosa del panorama televisivo italiano. Dopo l’infortunio alla caviglia dello scorso anno che non gli ha permesso di proseguire il suo percorso all’interno della scuola, quest’anno il giovane ballerino ha avuto la sua rivincita e ha portato a casa la coppa da vincitore.

Al serale ha fatto parte della squadra capitanata da Raimondo Todaro, suo coach e prof, e Arisa, ballando spesso in coppia con Benedetta Veri, anch’essa ex allieva della medesima edizione. Oggi abbiamo intervistato Mattia ed ecco che cosa rivela a LiberoQuotidiano.it sulla sua esperienza ad Amici, sulle amicizie instaurate all’interno della casetta e sui progetti in cantiere per il proprio futuro.

Ciao Mattia, come stai trascorrendo questa estate? Parliamo della tua esperienza ad Amici22, a distanza di tempo dalla vittoria che cosa porti di bello nel cuore?

«Bene, a ritmo di musica conoscendo tante belle persone che mi stanno dando tanto, quindi per me è un’estate piena di emozioni che mi fanno stare bene, poi ieri ho fatto il mio secondo bagno al mare (sorride), un’estate grazie a Dio piena di tante cose belle da fare. Da Amici la cosa più importante che mi porto dietro è la famiglia che mi sono creato e che a me manca tanto, tutte quelle persone che hanno lavorato con noi e che sono fantastiche, dagli autori alle persone che lavorano in redazione, una piccola famiglia che mi manca».

Per te è stata una rivincita a tutti gli effetti dopo Amici21, avere un’altra opportunità, oltre che a livello tecnico e professionale che cosa ha simboleggiato questo programma per te personalmente ed emotivamente parlando?

«Mi ha permesso la realizzazione di un sogno, mi ha dato la consapevolezza che i sogni si possono avverare e che esistono realmente persone e programmi disposti a farti crescere, a far crescere tanti giovani credendo nel loro talento, che vogliono aiutarti e che vogliono la realizzazione dei ragazzi e farli andare dritti in quello in cui credono… è stato fantastico e mi ha colpito questo, quanto ci tengono a ciò».

Nella tua prima esperienza nel talent show hai conosciuto e stretto una bella amicizia con Christian Stefanelli, ad oggi continua? Che cosa ti ha detto non appena ti ha visto con la coppa in mano?

«Quando sono arrivato, sono sceso dall’auto con la coppa in mano e lui si è fatto trovare lì, me lo sono trovato faccia a faccia non appena ho aperto lo sportello, non me l’aspettavo di trovarmelo lì subito. Ci siamo abbracciati ed è stato bello perché è stata la persona che, dopo la mia famiglia, mi è mancata più di tutti; quindi, ritrovarlo lì insieme alla mia famiglia è stato stupendo. Lui ormai fa parte della mia famiglia, ci siamo tanto sostenuti ed è uno di quei rapporti che è nato senza sforzi, in maniera molto naturale. Sai quando incontri una persona e senti che c’è subito sintonia ed empatia? Una delle cose più importanti e fondamentali per avere un rapporto bello e sano penso sia la non gelosia per qualsiasi cosa, il voler sempre il massimo dall’altro senza togliergli nulla perché sai, magari in qualche rapporto c’è sempre quella gelosia soprattutto quando si fa lo stesso lavoro e si ha la voglia di fare più dell’altro… in realtà tra noi c’è sempre il sostegno reciproco, se lui facesse qualcosa d’importante a livello artistico, sarei felicissimo e sarebbe come se l’avessi fatto io».

Parlando dei tuoi ex compagni di casetta, ad oggi con chi stai coltivando un’amicizia?

«Quello che più ho appreso da questa esperienza è imparare dagli altri. Ho ascoltato tanto, cosa che prima non facevo molto bene. Ho imparato tanto da ognuno di loro perché ho trovato in ciascuno qualcosa che mi può completare, ad oggi cerco sempre di mantenere il rapporto con tutti, poi è normale… con alcuni mi sento di più e con altri, d’altronde era ciò che accadeva all’interno del programma. Ad oggi tra le persone con cui mi sento di più ci sono Angelina, Wax, Benedetta, sono le persone che sento più costantemente, inoltre di Angelina sono anche un fan, il nostro rapporto d’amicizia è qualcosa di molto bello».

Che rapporto c’è oggi tra te e Benedetta?

«C’è tanta sintonia. Poi io nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che comunque c’è per me, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto».

Raimondo è stato il tuo punto di riferimento durante la tua permanenza ad Amici, com’è stato vedere nei suoi occhi la soddisfazione dopo la tua vittoria?

«Rivedendo i video che ho visto tipo un milione di volte, la sua reazione è stata assurda, penso la reazione più forte che ci sia stata oltre alla mia. Era proprio alle stelle, è stata una felicità per entrambi. La vittoria è nostra, mi ha sempre tenuto per mano fino alla fine, è una persona estremamente vera ed è difficile trovare persone come lui. Lui è una persona che dice tutto quello che pensa e tutto quello che mi comunicava era per il mio bene, l’ho visto tanto ma tanto vicino a me. Alla fine, mi ricordo che chiamai la redazione, stava per finire tutto, ho detto loro “voglio il mio maestro in sala, dovete farmi questo favore”, lui subito ha lasciato la figlia ai nonni ed è corso da me in sala, abbiamo parlato e abbiamo fatto lezione, per me lui è stato fondamentale, è stato il mio insegnante e il mio tutto lì dentro».

Ad oggi ci sono progetti a livello lavorativo?

«Come ho sempre detto il mio sogno più grande nella mia vita l’ho realizzato. Ad oggi dopo aver avuto la fortuna di aver fatto questa esperienza e di averla conclusa in questo modo, tra i tanti progetti che vorrei realizzare sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici».

Oltre alla danza ci sono altri ambiti/settori che a Mattia potrebbero interessare in prospettiva futura?

«Sì, non nascondo che mi piacerebbe conoscere altre realtà, ad esempio il cinema. Mi metterò a studiare recitazione a settembre e anche se non dovessi riuscire nella mia vita a fare qualche film o qualcosa di simile, è comunque qualcosa che voglio provare, sono curioso e non voglio fermarmi. Una cosa in più nel mio bagaglio che mi sono promesso di provare nella vita. Poi da cosa nasce cosa, sono una persona innamorata dell’arte in tutte le sue forme».