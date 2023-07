Quando ricondizionato fa rima con professionalità

Shop Ricondizionati è l'azienda con sede a Reggio Emilia leader del settore, grazie a una squadra di tecnici esperta ed efficiente. Ecco tutti i prodotti disponibili

06 luglio 2023 a

a

a

Il mercato del ricondizionato nella telefonia mobile, in questi ultimi anni, ha fatto passi da gigante, tanto da diventare una grande opportunità per molte persone. In questo settore, economicità e competenza devono però andare di pari passo. Diventa pertanto fondamentale rivolgersi alla realtà giusta. Quella che, per esperienza e affidabilità, sia in grado di garantire un servizio efficiente e puntuale. Tra le realtà emergenti nel settore, ecco Shop Ricondizionati, società specializzata nel ricondizionamento di tablet, pc e smartphone usati che, dopo l’intervento, vengono rimessi sul mercato a prezzi davvero vantaggiosi. La società ha sede in via Fratelli Cervi 149/A, a Reggio Emilia: “Alla base del nostro lavoro – sottolinea con entusiasmo Antonio Carandente, amministratore di Shop Ricondizionati – c’è la passione di chi ha tanti anni di esperienza. Siamo una giovanissima start up, fondata nel 2020, ma il nostro lavoro affonda le proprie radici nella Min Electronics, società con circa 30 anni di esperienza nel mondo della telefonia”. Tutti i tecnici di Shop Ricondizionati, dunque, sono professionisti affidabili e che garantiscono un servizio impeccabile, sotto tutti i punti di vista.

UNA FILOSOFIA VINCENTE I prodotti rigenerati, garantiti da Shop Ricondizionati, hanno le provenienze più disparate: alcuni sono stati usati per pochissimo tempo, altri sono stati impiegati per fare test o per essere esposti in negozio, altri sono semplicemente prodotti i cui proprietari hanno deciso di cedere. In generale, si può tuttavia affermare che tali prodotti non si possono propriamente definire usati, perché si distinguono da questi in quanto, prima di essere rimessi in commercio, hanno subito interventi di riparazione e di pulizia e sono stati testati accuratamente dai tecnici di Shop Ricondizionati per funzionare e apparire esattamente come nuovi. Ma come opera, nel dettaglio, Shop Ricondizionati? L’iter è molto semplice e garantisce serietà assoluta e massima trasparenza: il proprietario fornisce informazioni sul prodotto che desidera cedere ed i tecnici della società stilano una valutazione dettagliata del prodotto. Poi, si procede con l’accredito della somma pattuita per la cessione del prodotto o in alternativa a una permuta con un prodotto ricondizionato. Quando il prodotto finisce nel catalogo della società, viene ceduto mediamente con un risparmio del 40% rispetto al nuovo. Un’opportunità, per il cliente, davvero da non lasciarsi sfuggire.

FOCUS SUI PRODOTTI DISPONIBILI Davvero vasto e variegato è il mondo delle offerte di Shop Ricondizionati, con una attenzione specifica al mondo Apple ma non solo: iPhone, iPad, Watch, Mac, Airpods, Samsung e Playstation, tutti prodotti ricondizionati, sono a disposizione dei clienti a prezzi vantaggiosi. Shop Ricondizionati è diventata in pochi anni un’azienda leader anche nel settore dell’E-Commerce, con un catalogo on-line e con un servizio di spedizione attivo in tutta Italia: “In più - sottolinea con orgoglio l’amministratore Antonio Carandente – siamo un’azienda davvero green e che punta decisa verso la sostenibilità, perché ogni volta che un cliente decide di acquistare un nostro prodotto ricondizionato contribuisce concretamente al bene dell’ambiente, con un risparmio medio di 80 kg di CO2. I nostri ricondizionati, dunque, costano meno a chi li acquista ma anche all’ambiente. Inoltre, grazie alla nostra partnership con Treedom, per ogni iPhone acquistato, si contribuisce a piantare un albero”.