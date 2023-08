Banche, Casasco (FI): "Extraprofitto non tassato in quanto tale, ma se sbilanciato e ingiusto"

09 agosto 2023 a

"Quando il Presidente dell’ABI, Patuelli, venne ad aprile al Gruppo Forza Italia ebbi un’interlocuzione con lui e sollevai proprio il problema della differenza tra tassi attivi e tassi passivi e feci presente che la situazione era diventata insostenibile per famiglie ed imprese. Lo stesso Ministro Giorgetti e la Presidente della Commissione europea von Der Leyen si sono espressi in questo senso più volte. Oggi è vero quello che dice il Mef, che se si fosse intervenuti per tempo lo sbilanciamento non sarebbe stato tale. Sono molto orgoglioso di essere in Forza Italia perché credo che oggi il mio partito stia svolgendo un’azione fondamentale grazie al Segretario Nazionale, Antonio Tajani, e a tutto il Gruppo sia all’interno del Governo, sia nei rapporti con l’Ue dove il Ppe, del quale noi siamo colonna portante, è determinante. Siamo alleati leali di questo Governo, ma altrettanto europeisti, atlantisti e garantisti. La nostra impostazione liberale ci guida sempre e comunque ad operare a favore delle famiglie e delle imprese. Sul tema delle banche è evidente che se ci fosse stata per tempo - come da Forza Italia e da me personalmente sollecitato - un’attenzione maggiore sull’innalzamento dei tassi da parte della BCE e sull’aumentare dei tassi attivi probabilmente non saremmo mai arrivati a questa situazione. Il concetto di profitto è un concetto normale e naturale per noi di Forza Italia, per chi investe, per chi rischia e quindi anche per le banche. Diverso è invece lo sbilanciamento tra tassi attivi e passivi. Per questo si parla di una tassazione temporanea per l’intermediazione finanziaria, non di extraprofitti. L’extraprofitto non deve essere tassato in quanto extraprofitto, deve essere tassato se ingiusto o se extrabilanciato. Restiamo quindi fedeli ai nostri ideali liberali che rivendico con forza, che puntano sulla crescita e sul lavoro e che sono garanzia per le famiglie e le imprese italiane. Per questo valuteremo la possibilità di formulare emendamenti per migliorare anche gli effetti di questo provvedimento”. Così in una nota l’On. Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente onorario di European Entrepreneurs, nonchè presidente emerito di Confapi, ospite di Coffee Break su La7.