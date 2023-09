Sole 24 Ore Formazione, presentati i nuovi master e corsi

01 settembre 2023 a

Presentati i nuovi master e i corsi di Sole 24 Ore Formazione, la scuola frutto della joint venture tra il Gruppo 24 Ore e Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia: master universitari accreditati, corsi Drill–Down per acquisire conoscenze verticali e corsi di specializzazione ad hoc sono stati illustrati all'Open Day e rientrano in un vasto catalogo di offerte per neolaureati, professionisti e imprese. Bain Company Italia, società di consulenza strategica attiva da oltre 30 anni al fianco delle aziende leader del Paese, metterà a disposizione degli studenti la sua esperienza nell'individuare le priorità strategiche per le aziende di domani.

"La missione di Sole 24 Ore Formazione è quella di creare figure professionali dotate di competenze innovative attualmente carenti nel nostro Paese - spiega Fabio Vaccarono, presidente e Ad di Multiversity -. La crescente digitalizzazione sta spingendo le aziende di tutti i settori a utilizzare sempre più le nuove tecnologie per rimanere competitive. In questo contesto, vogliamo essere pionieri nell’offrire un’ampia gamma di corsi formativi di alta qualità che garantiscano la preparazione di professionisti chiave per il futuro sviluppo dell’Italia. La collaborazione con un’azienda leader come Bain Company sottolinea ulteriormente l’impegno e l’approccio unico di Sole 24 Ore Formazione per far fronte alle sfide poste dalla trasformazione digitale e al rapido cambiamento delle dinamiche del mercato del lavoro”.

"Per Sole 24 Ore Formazione abbiamo messo in campo il meglio della competenza e professionalità degli Esperti e giornalisti del Sole 24 Ore - aggiunge l'amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d'Asero - con l'obiettivo di offrire un ampio palinsesto formativo al servizio di aziende, imprenditori e professionisti, che nel contesto lavorativo in cui si trovano oggi a operare necessitano di un continuo aggiornamento: per questo abbiamo ideato anche l'innovativa formula di formazione in abbonamento che consente di aggiornarsi tempestivamente sulle novità normative grazie alla grande capacità del Sole 24 Ore di analizzarle e approfondirle in tempo reale. Allo stesso modo, attraverso partnership con i maggiori player del proprio settore di competenza, come Bain Company, intendiamo creare un polo formativo d’eccellenza che risponda a tutte le esigenze di aggiornamento professionale".