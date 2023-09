Youtube Automation, una tendenza di lavoro per le giovani generazioni

05 settembre 2023 a

Andrea Manitto, un giovanissimo ragazzo che si è fatto da solo e oggi è un punto di riferimento per moltissime persone che desiderano intraprendere il suo percorso professionale.

Le giovani generazioni hanno un diverso lifestyle del lavoro; lavorano ovunque, non necessariamente in un ufficio, o dietro la scrivania, dedicano meno tempo alla loro professione e piu’ spazio alla qualità della vita. YouTube Automation è la sua realtà di successo; “ho sempre avuto una grande passione per la fotografia, ma a scuola ero veramente scarso e sono stato bocciato 1 anno”-dice Manitto-“il mio percorso di studi è stato un a ostacoli, non superati, e sono arrivato a lasciare la scuola.3 anni fa ho iniziato a lavorare con la fotografia, ma, poi, on line, ho cercato un modello di business ideale per slegarmi da lavori subordinati e paghe imbarazzanti. Manitto ha trovato sulla sua strada youtube automation, un business che gli permette di realizzare video senza metterci la faccia. Oggi delega tutto a un team di esperti.

Di cosa si tratta?

”Sono canali con senza un nome e cognome o foto personali, video come quelli con i top 10 goal di serie A, o le razze di cani piu’ pericolose, tanto per fare alcuni esempi, sono, in pratica, video che generano entrate, semplici canali che creano video e generano profitto”-sottolinea Manitto-“niente è a caso, tutto è dovuto a una formazione fatta con un teacher, che spiega come realizzare video in maniera automatizzata”.

Oggi Manitto è arrivato ad avere ben 5 canali con piu’ di 500.000 iscritti, ha abbandonato il lavoro di fotografo e si è concentrato in questo settore, facendo 1/10 del suo lavoro.

Viene contattato tramite Instagram, il social grazie al quale molti gli chiedono informazioni sul settore; ma a chi è rivolto questo business?

“Aiutiamo i privati che vogliono generare un guadagno extra, aldilà del loro stipendio primario, per essere più sereni econimicamente, ma YouTube è molto utile ed efficiente anche per le attività, per espandere la propria visibilità locale attraverso la piattaforma, ma anche per diventare esperti e sfruttare YouTube come canale di traffico per accumulare maggiori clienti”.