"Roma locomotiva d'Italia": l'evento de "Il Tempo", "Acqua=Sviluppo"

"Roma locomotiva d'Italia" con ilTempo. Mecoledì 6 settembre alle ore 16:30 si tiene il dibattito su Acque e Sviluppo. All'evento di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna, 366, parteciperanno il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, il ministro dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, Fabrizio Palermo, Amministratore delegato e Direttore generale di Acea, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Ad introdurre i lavori Alessandro Leto, Foundere e Dirctor Watr Academy SRD Foundation. L'evento sarà moderato da Davide Vecchi, direttore del quotidiano IlTempo. Un'occasione per fare il punto sullo sviluppo del Paese di quanto un elemento come l'acqua possa essere decisivo negli equilibri economici e sociali.