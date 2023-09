Chirurgia, il congresso Acoi strumento per la ripartenza del sistema sanitario

09 settembre 2023 a

“La pandemia ha sottolineato il ruolo centrale che l'assistenza sanitaria gioca a vantaggio della crescita economica e ha sicuramente ricordato a tutti che la salute è uno dei bisogni primari dell’uomo. Questa nuova consapevolezza collettiva spinge noi aziende insieme a voi società scientifiche e ai governi a collaborare per la ripartenza e per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale da un punto di vista economico, sociale e ambientale”. È questo l’auspicio e l’impegno rivolto al Presidente del Congresso ACOI prof. Pierluigi Marini, da Patrizio Fatale, General Manager Ethicon Italia - parte di Johnson & Johnson Medtech, durante il nuovo appuntamento ACOI Studio, format di approfondimento della Società Scientifica dei Chirurghi Ospedalieri Italiani.

L’appuntamento, pubblicato sui canali on line dell’Associazione, precede l’apertura dei lavori del 41° Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani in programma dal 10 al 13 settembre, al Centro Congressi La Nuvola di Roma. “Il congresso ACOI che inizierà domenica - spiega il Presidente del Congresso prof. Pierluigi Marini - è da sempre un’opportunità di incontro e aggiornamento: la presenza di partner come Johnson & Johnson Medtech permette non solo di presentare l’evoluzione del loro impegno e delle soluzioni che continuano a sviluppare, ma soprattutto crea momenti di confronto con tutta la comunità scientifica, intorno a temi prioritari per il sistema sanitario: dal trattamento dell’obesità e la sua incidenza, all’oncologia soprattutto nell’area del polmone e del colon retto dove una diagnosi precoce può rappresentare una chiave di volta per il suo trattamento, rendendo possibile anche un approccio chirurgico mininvasivo che può contribuire significativamente a un miglior esito delle cure. Come voglio anche ricordare le infezioni del sito chirurgico: grazie alla partnership di Ethicon Italia – parte di Johnson & Johnson Medtech, in questi ultimi anni abbiamo affrontato molto da vicino questo tema e su cui ancora molto si può fare per puntare a rendere questo fenomeno sempre meno diffuso. Il Congresso che inizierà domenica - conclude Marini - servirà per fare un altro passo avanti anche in questo ambito”. L’Approfondimento ACOI è pubblicato sui canali social ACOI e sul canale YouTube dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.