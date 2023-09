La seconda edizione degli Italian Padel Awards: ecco tutti i premiati

14 settembre 2023 a

La notte delle stelle del padel. Si è svolta questa sera, presso l’affascinante location della Sala delle Armi del Foro Italico davanti a oltre 300 persone, la seconda edizione degli Italian Padel Awards, l’unico premio su questa disciplina sportiva ideato dal Corriere dello Sport- Stadio. La cerimonia, condotta dal content director Alessandro Lupi, è stata un’alternanza di emozioni, effetti scenografici e spettacolo: sul palco VIP, istituzioni, leggende del padel e top player internazionali a testimoniare la crescita consolidata di uno sport che non è più una moda ma un fenomeno sociale a tutto tondo.

I PREMIATI Nove le categorie, con tre novità rispetto all’edizione 2022: Legend, Rising Star, Team, Club, Coach, Italians, News, Tournament e Ambassador. Proprio in quest’ultima Categoria, non poteva mancare Francesco Totti, considerato il pioniere di questo sport a Roma e che proprio al Foro Italico giocò una partita di esibizione nel 2014 insieme a Roberto Mancini, tra gli sguardi incuriositi di chi non sapeva cosa fosse il padel.

L'ex Capitano giallorosso è stato protagonista del derby Nord vs Sud, svolto sui campi antistante il Centrale nel pomeriggio di ieri: le due formazioni, guidate da Francesco Totti e Demetrio Albertini, si sono date battaglia fino all’ultimo game, con la vittoria che è andata al team capitanato dall’ex rossonero con il punteggio di 2-1. L’ex 10 giallorosso ha portato a casa l’unico punto della formazione del Sud, in coppia con Candela. Hanno partecipato all'evento nella formazione Nord N.Amoruso, Budel, Locatelli, Cambiasso e Toni mentre per la squadra Sud accanto all'ex Capitano giallorosso hanno giocato Candela, Fiore, Giannichedda, Marchegiani e Maini.

Nella categoria Ambassador, il premio è andato anche a Diletta Leotta, che ha da poco aperto un Circolo a Milano, e Giuseppe Signori, ex bandiera della Lazio. Dagli Ambassador alle Legend, con un applauso struggente per le gemelle Alayeto, la cui storia, soprattutto dopo l’annuncio della malattia di Mapi, ha commosso il mondo intero. Allenate da Seba Nerone, altra leggenda di questo sport premiato stasera alla Sala delle Armi, Mapi e Majo hanno annunciato il loro ritiro a fine stagione e il premio suggella una carriera di risultati straordinari. Dalle leggende ai futuri campioni: Pablo Cardona, astro nascente di Merida classe 2004, ha ritirato il premio nella categoria Rising Star. Un talento di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni. Fenomeno dei social e guru del padel, nella categoria Coach è stato premiato Manu Martin, allenatore insieme a Pratto della coppia più forte del momento, ossia Agustin Tapia e Arturo Coello.

Applausi alla Nazionale italiana che ha scritto la storia agli European Games del giugno scorso: i nostri azzurri sono stati premiati per le medaglie conquistate in Polonia. Tra le quali spicca l’oro di Carolina Orsi, premiata anche nella neo categoria Italians insieme a Giulio Graziotti, fresco vincitore dei FIP Rise a Zurigo e Sassuolo.

Tra i Club, premiati il Circolo Canottieri Aniene, vincitore lo scorso aprile del primo storico scudetto suddiviso per categoria e l’Oasj di Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia grande patito di padel che ha aperto un circolo che abbina sostenibilità e aggregazione. Agli Italian Padel Awards 2023 c'è stato spazio anche per l'inclusione, sempre più un binomio stretto con il padel: a riguardo, sul palco per ritirare il premio è salito Alessandro Ossola, atleta bionico promotore dell'Inclusive Padel Tour. Per la categoria News, infine, il premio è andato al blog Mr Padel Paddle di Carlo Ferrara, un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori.

PREMI E NON SOLO. L'evento proseguirà anche domani, con le clinic e prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel e con i campioni Gonzalo Rubio, uno dei top player a livello mondiale, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Alessandro Tinti. Qui il link per prenotare un posto alle clinic www.corrieredellosport.it/clinic L’evento è organizzato con il supporto di Sport e Salute e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Media partner Sky Sport, Tuttosport e RDS. Per il supporto all’evento, si ringraziano, in ordine alfabetico, Cupra - Official Partner, Heroe’s, Hydrogen, Italgreen, Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo. Advisor del progetto è la concessionaria Sport Network che offre sul mercato soluzioni e progetti di comunicazione, promozione e adv cross mediali ed è responsabile degli aspetti commerciali di molti eventi a carattere nazionale nel mondo dello sport e non soltanto. Per questo è centrale nell’organizzazione di eventi di grande spessore nel mondo sportivo, tra cui i Caschi d’Oro di Autosprint e Motosprint o il Golden Boy di Tuttosport.

ELENCO PREMIATI CATEGORIA LEGEND: Seba Nerone, Arturo Coello, María Pilar Sanchez Alayeto, María José Sanchez Alayeto

CATEGORIA RISING STAR: Pablo Cardona

CATEGORIA TEAM: Nazionale Italiana CATEGORIA CLUB: Oasj Padel, Circolo Canottieri Aniene

CATEGORIA COACH: Manu Martin

CATEGORIA AMBASSADOR: Francesco Totti, Giuseppe Signori, Diletta Leotta CATEGORIA ITALIANS: Giulio Graziotti, Carolina Orsi

CATEGORIA NEWS: Mr Padel Paddle CATEGORIA TOURNAMENT: Inclusive Padel Tour