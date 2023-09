Fondazione Ananke Villa Miralago: disturbi comportamentali alimentari, "l'importanza della giusta informazione"

18 settembre 2023 a

La Fondazione A.N.A.N.K.E. -VillaMiralgo continua le sue battaglie dalle scuole ai Social, per dare la giusta informazione contro i Disturbi comportamentali Alimentari (DCA) più diffusi in Italia: Anoressia e Bulimia.

In Italia, da recenti studi, l’anoressia e la bulimia sono la prima causa di morte nei soggetti giovani, soprattutto negli under 25. ALESSANDRO RAGGI, Vicepresidente Nazionale della Fondazione A.N.A.N.K.E VillaMiralago, ha sottolineato più volte l’importanza “dell’educazione informatica” su queste patologie ponendo l’accento sull’informazione a partire dalle scuole.

I Social media attraverso i loro messaggi scorretti sull’alimentazione, consigliando diete bizzarre e sostenendo il consumo di junk food, risultano essere dannosi per chi cerca delle risposte ad un inizio di una patologia che ha bisogno di professionisti della materia. La Fondazione VillaMiralgo, con le sue sedi in tutta Italia, mette a disposizione i propri professionisti per riuscire ad arginare questi problemi, perché attraverso l’ascolto e l’individuazione delle cause, inizia il percorso per una guarigione.