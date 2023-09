Uno Chef sul red carpet

19 settembre 2023 a

Questo autunno la ‘Fashion Week’ milanese, fra i tanti appuntamenti, presenta un’interessante novità che potrebbe rappresentare un nuovo importante asset per il futuro del ‘Made in Italy’. Indiscutibilmente la Moda e la Cucina rappresentano due delle punte di diamante dell’immagine dell’Italia nel mondo, e se si potessero creare delle sinergie fra i due mondi e presentarli uniti in un unico format?



Maurizio Manca da più di trent’anni direttore creativo e stilista di Bozart ha lasciato la matita ed è entrato in cucina studiando il modo di trasformare i gusti della moda in una ricetta ed in un piatto che potessero rappresentare lo stesso gusto. Come è fatto un piatto romantico? Uno minimal o uno barocco? Quali sono le risonanze fra un gusto Chic-Bon-Ton nella moda ed in cucina? Quale piatto ha lo stesso ‘gusto’ di un tailleur, a che cosa si abbina a tavola una collana di perle? Il concetto di eleganza si espande per includere non solo il corretto abbinamento fra abiti accessori, occasione, e frequentazione ma anche il menù.



Una nuova linea di ricerca gastronomico-stilistico-semantica che richiede un alto tasso di creatività e cultura in entrambi i campi. Il campo estetico si amplia, ed il giusto accompagnamento per un piatto non è più solo un vino ma anche il giusto accessorio ed il suo abito.

Il primo risultato di questa ricerca di ‘confine’ è stato presentato nel corso della sfilata di accessori moda che Bozart ha presentato nel nuovo spazio CLUB 80 a Milano, un nuovo format di Boutique-Lounge Bar-Ristorante in cui le uscite delle collezioni in sfilata sono state attentamente abbinate ai piatti presentati sul menù. Un selezionatissimo parterre di ospiti ha partecipato a questa anteprima, forse mondiale. Maurizio Manca ha riprodotto l’impronta stilistica dei gioielli Bozart nei piatti che, proprio come i gioielli, sono stati studiati per essere ‘Belli, Ricchi e Seducenti’ per usare i tre aggettivi che campeggiano sia nell’ufficio stile sia nella cucina del Bozart Club 80 e ‘filtrano’ tutte le scelte gastronomiche, stilistiche e di impiattamento.

Il progetto imprenditoriale è sicuramente interessante, così come è intrigante il gioco di risonanze fra moda e cucina basate sui temi del gusto e della stagionalità. L’intimo abbinamento fra boutique, lounge bar e ristorante, fra moda e cucina, potrebbe diventare un nuovo blockbuster del Made in Italy. Per il futuro, andare al ristorante sarà un pò come andare in boutique per scoprire se i nostri gusti in cucina assomigliano ai nostri gusti nella moda.