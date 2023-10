Dayane Mello? Sport, sonno e salute: così aiuta le donne a prendersi cura di se stesse

10 ottobre 2023 a

Attività fisica, sonno e salute riproduttiva: Bellabeat aiuta le donne a prendersi cura di se stesse e a gestire meglio la salute quotidiana. E sceglie per la campagna “A Modern Woman’s Tale” la modella e showgirl Dayane Mello.

Monitorare la qualità e la quantità del sonno, come pure la salute riproduttiva e l’attività fisica; sono solo alcune delle funzioni di IVY, un piccolo smart tracker che, istante dopo istante, ci controlla e attraverso numeri e grafici ci informa sul nostro stato di salute. Si tratta di un caso in cui la tecnologia può aiutare concretamente le donne nel prendersi cura di se stesse e tenere sotto controllo tutta una serie di parametri.

Bellabeat conta i passi, i minuti attivi e le calorie bruciate. Segue il ciclo riproduttivo e contribuisce a gestire al meglio i giorni del flusso, aiutandoci a percepire in tempo utile il possibile stress dovuto al nostro stile di vita. Tutti questi dati vengono automaticamente registrati in archivio per permettere un controllo anche dello storico e dei progressi ottenuti.

Il funzionamento è molto facile e intuitivo, è sufficiente indossarlo e connetterlo via Bluetooth 4.1 all’iPhone o allo smartphone Android. È compatibile con iPhone (dalla terza generazione in poi) e Android (dalla versione 4.3 in su). Il tracker può essere indossato come bracciale. L’acciaio inox e il legno composito da cui è composto lo rendono un raffinato gioiello, da indossare anche con outfit eleganti o in occasione di feste ed eventi.

Bellabeat (azienda capitanata dall’imprenditore croato Sandro Mur) ha scelto come volto di questa campagna, denominata “A Modern Woman’s Tale”, la showgirl Dayane Mello, che meglio identifica una donna dalla grande personalità e capace di trasmettere il messaggio che l’azienda vuole dare. In queste meravigliose foto la Mello mostra come il prodotto IVY, di altissima qualità, possa diventare in alcuni casi anche un accessorio alla moda. Comodo e pratico per le persone come lei: carismatiche, bellissime, eleganti e molto femminili.