Manovra, Murelli (Lega): "Da Gedi ipocrisia, prepensionamenti per i loro manager vanno bene?"

"Solita ipocrisia da parte di certa stampa di sinistra: bravi editorialisti del Gruppo GEDI sono molto concentrati a criticare Quota 103 per difendere la sciagurata legge Fornero ma, stranamente, non hanno mai fornito agli italiani notizie sulla faccenda dei loro manager accusati di truffa all'Inps per

irregolarità nei prepensionamenti. Credibilità pari a zero". Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali e Lavoro a Palazzo Madama.