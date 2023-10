Fortune Italia: il numero di ottobre celebra le grandi donne italiane

30 ottobre 2023 a

È in edicola il nuovo numero di Fortune Italia, dedicato alle Most Powerful Women, cinquanta donne che, nell’anno trascorso, hanno contribuito, ognuna a modo suo, a migliorare il sistema paese: una fotografia delle migliori energie femminili italiane, espressione di una società sempre più meritocratica e in continua evoluzione.

Per celebrare la lista MPW 2022, il periodico diretto da Paolo Chiariello ha dato la copertina a Darya Majidi, imprenditrice digitale italo-iraniana, computer scientist, esperta in intelligenza artificiale, la cui esperienza rappresenta simbolicamente tutte le donne.

“Ogni anno – spiega Leonardo Donato, Ceo di Fortune Italia – in Italia cresce il numero di donne con un ruolo di responsabilità o di leadership all’interno di vari settori. La premier Giorgia Meloni, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern, sono un esempio del grande cambiamento che il nostro paese sta vivendo. MPW non è solo una lista di donne protagoniste nei loro campi ma una comunità in continua crescita che ispira, stimola e incoraggia le ragazze con esempi femminili vincenti e lavora affinché la meritocrazia si affermi, superando pregiudizi e atavici atteggiamenti sessisti.”

La lista viene stilata dopo il lavoro di un anno, preparata da un advisory board autorevole e indipendente sulla base delle proposte della redazione di Fortune Italia, di auto-candidature e segnalazioni della community. Fanno parte del board: la presidente Monica Parrella, Senior executive Presidenza del Consiglio dei ministri; Dea Callipo, Responsabile relazioni esterne Fortune Italia; Silvia Candiani, Vice president Telecommunications Microsoft; Tiziana Catarci, Direttrice DIAG Università Sapienza; Paola Corna Pellegrini, Presidente AICEO; Dominga Cotarella, Ceo Famiglia Cotarella; Isabella Fumagalli, Amministratore Indipendente; Vanessa Giovanetti, Avvocato MGM Studio Legale; Alma Maria Grandin, Giornalista Tg1 Rai; Paola Profeta, Pro-Rettrice diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di Scienza delle finanze Università Bocconi; Barbara Saba, Head of pricing Johnson&Johnson Medical e Dg Fondazione Johnson&Johnson.

Tra gli altri argomenti del mese: la classifica MPW nel mondo, “L’AI è una sfida da ragazze”, le 11 donne al timone degli atenei italiani, “Elon Musk è davvero green?” e la parte dedicata alla salute con il focus “One health, priorità globale”. E poi le interviste con Paola Severino, Presidente Luiss School of Law, Mira Murati, Cto di Open AI, la startup dietro ChatGpt, Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, e il divulgatore Marco Montemagno.

LA MPW 2022 DI FORTUNE ITALIA

NOME - COGNOME - AZIENDA

1- Giorgia Abeltino - Senior Director Public Policy South Europe and Senior Director External Relations Google Arts&Culture

2- Annamaria Arcese- Regional vice president Salesforce

3- Domitilla Benigni - Ceo e Coo Elettronica Spa (Elt Group)

4- Morena Bernardini - Segretario generale Gruppo Mbda

5- Marzia Bolpagni - Direttrice associata Mace

6- Paola Bonomo - Consigliere indipendente, advisor, business angel

7- Valeria Brambilla - Amministratore delegato Deloitte & Touche Spa

8- Roberta Busticchi - Presidente e amministratore delegato Siemens Healthineers Italia

9- Sara Canali - Owner e founder, Sher Srl

10- Antonella Centra - Evp General counsel, corporate affairs & sustainability Gucci

11- Lucia Chierchia - Managing partner & Chief of open innovation ecosystems Gellify

12- Laura Cioli - Ceo Sirti

13- Regina Corradini D'Arienzo - Amministratore delegato e direttore generale Simest

14- Helga Cossu - Outreach projects manager Leonardo

15- Francesca Di Carrobio - Amministratore delegato Hermès Italia

16- Giuseppina Di Foggia - Amministratore delegato e Dg Terna

17- Sara Digiesi - Ceo Bwh Hotels Italia e Malta

18- Monia Ferrari - Managing director Capgemini Italia

19- Liliana Fratini Passi - Direttore generale CBI

20- Laura Furlan - General manager Postepay

21- Maura Latini - Presidente Coop Italia

22- Francesca Liberatore - Stilista

23- Darya Majidi - Ceo Daxo Group

24- Valeria Mangani - Presidente Sustainable Fashion Innovation Society

25- Aleksandra Maravic - Ceo & cofounder BeyondTheBox

26- Mariangela Marseglia - Vp e country manager Amazon.it e Amazon.es

27- Carla Masperi - Presidente e amministratore delegato SAP Italia

28- Ana Mazzeo - Country manager WOBI Italia (World Business Forum)

29- Silvia Merlo - Presidente Saipem Spa

30- Mirta Michilli- Direttore generale Fondazione Mondo Digitale

31- Laura Milani - Head of luxury Made in Italy hub TikTok Italia

32- Manuela Nicolosi - Arbitro internazionale di calcio

33- Francesca Ottier - Responsabile Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud Cdp Venture Capital

34- Mara Panajia - Presidente e amministratore delegato Henkel Italia

35- Francesca Patellani - Corporate services & sustainability lead for Italy, Eastern Europe and Greece Accenture

36- Barbara Poggiali - Presidente Fondo Italiano d’Investimento Sgr

37- Monica Poggio - Ceo Bayer Italy

38- Giulia Raffo - Cfo GeneraliCountry Italia

39- Giovanna Ricuperati - Presidente e amministratore delegato MULTI

40- Silvia Rovere - Presidente Poste Italiane

41- Sara Roversi - Founder Future Food Institute

42- Chiara Sbarigia - Presidente Cinecittà Spa

43- Cristiana Scelza - Country manager Prysmian Olanda

44- Cristina Sgubin - Segretario generale Telespazio

45- Manuela Soffientini - Presidente Electrolux Italia

46- Rita Trombin - Psicologa Ambientale

47- Silvia Vernetti - Responsabile Global corporate planning Stellantis

48- Giovanna Vitelli - Presidente Azimut Benetti

49- Grazia Vittadini - Chief technology officer Rolls-Royce

50- Cristina Zucchetti - Presidente Zucchetti Group