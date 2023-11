Nasce “Mr Wolf” il primo web comic edito da Sergio Bonelli editore, in collaborazione con Be shaping the future

10 avventure nel mondo della finanza tra intrighi e colpi di scena in un formato nuovo pensato per fruizione digital

02 novembre 2023 a

a

a

Nasce dalla collaborazione tra Be, società leader nella consulenza rivolta all’industry finanziaria in Italia ed Europa, e Sergio Bonelli Editore, una vera istituzione nel settore fumetti in Italia, MR WOLF. MR WOLF è il primo WEBCOMIC edito Sergio Bonelli Editore, un fumetto a colori nativo digitale a scroll verticale. Pensato appositamente per lo schermo, che sia di uno smartphone, tablet o pc. La lettura è appunto a scorrimento, dall’alto verso il basso, innovazione che quindi porta una nuova grammatica nell’impostazione delle vignette. Il webcomic MR WOLF va ad arricchire ulteriormente l’ecosistema esperienziale di WOLF|HUNGRY FOR LIFE, la community dove le persone condividono emozioni ed esperienze e che risponde al desiderio di informazione, contenuti e vantaggi esclusivi. Una vera innovazione per il mercato italiano sia nel formato che nella storia avvincente. La prima stagione si compone di 10 avventure, ciascuna composta da 4 episodi con cadenza bi-settimanale.

Nel volto liberamente ispirato a Fedez. Il 31 ottobre è uscita la prima avventura sul sito wolfhungryforlife.it . La storia vede protagonista MR WOLF, un ragazzo brillante, sulla trentina, con una storia turbolenta – ribelle, deciso, anticonvenzionale, spontaneo – un’intelligenza superiore alla media e un profondo senso di giustizia. È un paladino della finanza etica alle prese con gli intrighi nel settore della finanza con l’obiettivo di far luce su questo mondo e mettere anche in evidenza che c’è anche una finanza buona. Mentre fa ricerca e si documenta per il suo nuovo podcast, MR WOLF si imbatte in una fotografia del 2008, l’anno della crisi finanziaria, in cui inspiegabilmente compare un documento datato 2023.

Da lì ha inizio l’indagine e l’avventura. Accanto a lui, in una Milano contemporanea che si snoda tra grattacieli futuribili e Bosco Verticale, il prezioso e geniale prof. Rodolfo Rizzo, l’amica ed ex fidanzata (oltre che perfetta hacker) Nico, il giovane e complice Luca, e il fedele e intelligentissimo cane Brad. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per far prendere vita ad un’avventura fumettistica in piena regola, e soprattutto calata sui temi attuali di oggi. Il volto di MR WOLF è liberamente ispirato a Fedez, che (lo dice anche lui) non ha collaborato alla realizzazione dello stesso ma una volta creato il personaggio e la storia lo ha apprezzato molto ed è stato molto colpito dal grande lavoro di qualità fatto.