Italo: primo pet day aziendale per lanciare il volontariato tra i dipendenti

Si è svolto oggi il primo PET DAY in casa Italo. Presso l’headquarter di Roma, il personale ha partecipato a una giornata di formazione insieme agli amici a 4 zampe, svolgendo attività ludiche ed educative supportato dai professionisti della Fondazione Cave Canem Onlus (non profit impegnata a finanziare progetti in tutta Italia per favorire la convivenza tra persone e animali).

Appuntamento a cui le persone di Italo, e i propri cani, hanno partecipato con entusiasmo e che ha rappresentato l’occasione per lanciare anche una nuova iniziativa: il volontariato presso i canili. Al termine della mattinata, infatti, sono state raccolte le adesioni tra i dipendenti per effettuare attività di volontariato insieme a Empethy (startup che ha lanciato una piattaforma innovativa nata per facilitare le adozioni di cani e gatti abbandonati) e, anche in questo caso, con l’ausilio dei professionisti della Fondazione Cave Canem.

Cresce, dunque, l’impegno di Italo verso il benessere degli animali e si rafforza la sinergia con Empethy. Già da ottobre 2022, infatti, Italo, Empethy e ALI - Animal Law Italia (associazione senza scopo di lucro la cui finalità è porre la questione animale al centro dell’agenda politica) hanno avviato un progetto per agevolare le adozioni degli animali abbandonati, per contrastare il fenomeno del randagismo. Italo ha messo a disposizione dei volontari i propri treni, offrendo loro biglietti gratuiti per portare gli animali dalle famiglie adottive: in questo modo sono stati adottati già più di 60 randagi.

Il Pet Day odierno rappresenta, quindi, un nuovo tassello nella strategia welfare di Italo, sensibilizzando i suoi dipendenti, formandoli nella gestione dei loro amici a 4 zampe ed introducendoli al mondo del volontariato grazie alle ore messe a disposizione dal Bando Conciliamo (indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia per promuovere ed incentivare progetti di conciliazione famiglia-lavoro ed interventi che favoriscono il welfare aziendale su misura per i dipendenti, a cui Italo ha aderito nel maggio 2022 rientrando nelle primissime posizioni grazie al proprio impegno per la comunità).

“L’attenzione verso gli animali è un caposaldo di Italo. Siamo tutti molto sensibili e pronti a fare la nostra parte per fronteggiare gli abbandoni. Abbiamo deciso di organizzare questa giornata per creare un momento di forte condivisione tra i nostri dipendenti e i propri cuccioli, lanciando per l’occasione anche il volontariato aziendale. Questa sarà solo la prima di una serie di azioni che nei prossimi mesi metteremo in campo” ha dichiarato Maura Bonanni, Responsabile Welfare di Italo.