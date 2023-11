Ponte sullo Stretto, la spiegazione degli ingegneri sul funzionamento del ponte sospeso più lungo del mondo

05 novembre 2023 a

Via libera del Parlamento al piano per costruire il ponte sospeso più lungo del mondo, quello tra la Sicilia e la terraferma, un’area soggetta a venti a 170 miglia orarie, potenti maree e terremoti. Il ponte sullo Stretto di Messina sarà lungo 2,2 miglia e comprenderà due enormi torri, ciascuna 100 piedi più alta dell'Empire State Building di New York. Il progetto potrebbe dare lavoro a 100.000 persone nella zona e contribuire a rivitalizzare il sud dell’Italia, economicamente in difficoltà. Ecco allora che il WSJ spiega i piani tecnici per il ponte e gli sviluppi ingegneristici che potrebbero renderlo fattibile.

Qui la spiegazione da parte degli esperti