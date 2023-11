Himorta al Milano Games week & Cartoomics

20 novembre 2023 a

a

a

Dal 24 al 26 novembre alla Milano Games week & Cartoomics 2023 Himorta, l'influencer donna più seguita d'Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social, sarà presentatrice e grande protagonista presso la Media House, una nuova struttura che darà spazio ad incontri con i principali ospiti internazionali della manifestazione situata nel cuore pulsante del padiglione 15. Durante tutti i giorni della manifestazione Antonella Arpa sarà così tra le principali mattatrici della Kermesse, ogni intervista e talk rappresenteranno un momento esclusivo per incontrare da vicino le tante personalità presenti all’evento e vivere un momento di condivisione con il mondo creativo che lo anima.

Con il suo entusiasmo e attraverso la sua contagiosa solarità da vera icona del mondo cosplay Antonella accenderà così l'animo degli innumerevoli visitatori che ogni giorno valcheranno la soglia della Milano Games Week. Antonella durante i tre giorni della Kermesse sarà disponibile anche ad incontri con il pubblico e speciali meet & Greet, per la gioia dei suoi moltissimi fan.

Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d'Europa Himorta, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l'affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Mondo dei fumetti che Antonella rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv. Dal 2016 è infatti la Manga di Avanti un altro, game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove interroga i concorrenti proprio sul mondo fumettistico.

Grande amante dei manga, sei anni fa Antonella decide di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite: One Piece. Veste i panni di Ace Pugno di Fuoco e si innamora perdutamente del mondo cosplay tanto da diventarne in breve tempo un'icona di stile e originalità. E proprio il mercato dei fumetti e dei manga, che Himorta ama e rappresenta, è cresciuto, e non solo in Italia, nell'ultimo anno di oltre il 100% ed è diventato capace di esprimere ed occupare i posti più importanti tra i bestseller dell'intero panorama librario.

Da nota Cosplayer a vera eroina moderna, Himorta è inoltre autrice de "La carta del fuoco" fumetti in cui mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt'uno davvero inedito e sorprendente.