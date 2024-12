Meteo Giuliacci, tregua dal freddo e poi torna l'inverno: ecco il giorno del ribaltone

13 dicembre 2024 a

a

a

Prima una tregua di qualche giorno, poi una nuova ondata di freddo e neve in Italia. Se nel weekend del 14 e 15 dicembre continuerà a esserci un po' di maltempo invernale, a partire dalla settimana prossima le cose cambieranno. Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it: da lunedì 16 ci sarà infatti un parziale stop all'inverno per via del ritorno dell'alta pressione di matrice africana, che porterà con sé una massa d'aria più mite. Dunque, tra lunedì 16 e venerdì 20 dicembre la situazione meteo sulla Penisola sarà caratterizzata da assenza di piogge e nevicate, con temperature al di sopra della norma.

Man mano che ci si avvicina al Natale, però, la situazione cambia di nuovo. Il Paese verrà investito da fredde correnti di origine polare. Nel weekend del 21-22 dicembre è probabile che irrompa in Italia una nuova perturbazione, accompagnata da una massa d'aria fredda. Di conseguenza, le temperature torneranno a scendere. Un brusco calo termico che porterà con sé anche piogge e nevicate fino a bassa quota su Alpi e Appennino. Non è escluso che al Nord i fiocchi arrivino fino a quote di pianura. Le previsioni per i giorni prima di Natale, in ogni caso, sono ancora poco definite. Dunque, sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti per capire cosa succederà con più precisione.