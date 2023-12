Banca Ifis, per ogni euro investito nel sociale 4 euro di valore per la comunità

14 dicembre 2023 a

Le risorse investite da Banca Ifis in progetti sociali hanno avuto un impatto più che positivo nel 2022. In particolare, ogni euro investito ha generato in media 3,9 euro di valore per la comunità: questo quanto emerge dall’applicazione del modello “Misurazione d’Impatto”, realizzato dalla Banca con il Politecnico di Milano, ad alcune iniziative condotte nell’ambito di Kaleidos, il Social Impact Lab dell’istituto impegnato in attività con un elevato impatto sociale nelle aree della cultura, della salute e dell’inclusione. Il fine di questo progetto, annunciato a maggio dell’anno scorso, è rendere misurabili le azioni in ambito sociale e capire quali sono le iniziative che generano il maggiore impatto sulla comunità.

“L’obiettivo di Kaleidos è quello di generare valore concreto e tangibile per le nostre comunità - dichiara il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio -. Per questo, abbiamo lavorato con il team del Prof. Calderini per sviluppare un modello che ci permetta di valutare l’efficacia del nostro intervento e individuare le aree nelle quali possiamo dare il miglior contributo affinché la nostra società sia più equa e inclusiva”. Mario Calderini spiega, poi, cos’è Triadi: “Spin-off del Politecnico di Milano che nasce dalla competenza decennale del nostro Centro di ricerca TIRESIA, si pone l’obiettivo di preservare l’integrità dell’impatto”.

Il modello che ha reso possibile questa misurazione è un sistema algoritmico che si basa su cinque componenti specifiche, ovvero “Risorse impegnate”, “Attività”, “Prodotti”, “Risultati” e “Impatti”. E una sua parte integrante è la “Teoria del Cambiamento”, attraverso cui si identificano gli indicatori che possono essere misurati e i risultati ottenuti.

I PROGETTI DI BANCA IFIS

Sette le iniziative di sostenibilità valutate nella fase iniziale, tutte legate a sette diversi obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Obiettivi relativi al miglioramento della salute, all’empowerment giovanile, alla parità di genere, all’inclusione lavorativa, all’accesso alle cure, all’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana. Dai risultati ottenuti dalla misurazione dell’impatto di questi progetti sulla comunità emerge un quadro positivo, con un moltiplicatore sempre superiore a 1 e una media quasi di 4 punti. Cosa significa? Che ogni euro investito da Banca Ifis in progetti sostenibili si è trasformato in quasi 4 euro di valore economico per la comunità. A determinare questo risultato l’algoritmo sviluppato da Triadi, che ha tenuto conto del cosiddetto “outcome”, cioè degli effetti prodotti in maniera diretta sui beneficiari del progetti, e dell’“impact”, cioè della misura dei risultati a livello socioeconomico.

A ottenere un moltiplicatore elevato sono stati soprattutto i progetti legati al mondo della salute, come l’iniziativa Welfood, piattaforma che offre consulenze di psicologi, medici dello sport, nutrizionisti o terapisti antifumo: il moltiplicatore è risultato pari a 3,7. Tra maggio 2022 e aprile 2023, Banca Ifis ha messo questa piattaforma a disposizione dei propri dipendenti, fornendo quattro sedute gratuite con un professionista a scelta. Quasi il 40% dei partecipanti ha riscontrato ottimi risultati in termini di miglioramento del benessere psico-fisico; per il 54% questo servizio ha permesso di far emergere un bisogno inespresso; mentre il 69% si è sentito invogliato a una maggiore prevenzione dopo l’esperienza.

Altra iniziativa che ha generato un moltiplicatore elevato (4,3) è stata EquiLibri, presso la Casa di Reclusione di Bollate, che ha l’obiettivo di fornire supporto agli studenti universitari detenuti. L’81% dei partecipanti ha notato un miglioramento sia delle capacità relazionali che dell’autostima; mentre per il 57% il progetto incrementa le possibilità occupazionali. L’impegno di Banca Ifis a livello sociale, insomma, è concreto: sono previsti 6 milioni di investimenti in progetti sociali nel periodo 2022-2024 e ben 25 progetti sociali sono già stati realizzati nel 2022.