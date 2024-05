Attentato a Fico, "un po' se l'è meritato": Giordano smaschera i giornaloni

17 maggio 2024 a

"Immagina che cosa sarebbe successo se un bieco, orrendo populista avesse sparato tre colpi nell'addome a un leader europeista, macroniano? Avremmo avuto le piazze piene": Mario Giordano lo ha detto a Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4. Il riferimento è all'attentato contro il premier slovacco Robert Fico, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco all'uscita da una riunione dell'esecutivo. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili ma comunque gravi. L'attentatore invece è un 71enne progressista. Ed è proprio il trattamento riservato a quest'ultimo da una parte della stampa che ha fatto infuriare Giordano.

"Io addirittura leggo sui giornali che lo sparatore era una persona fantastica, un poeta, un non violento, un cittadino al di sopra di ogni sospetto, fondatore di un comitato anti violenza, un intellettuale impegnato, iscritto alla nazionale degli scrittori, uno che voleva solo fermare il dilagare dell'odio - ha detto il conduttore di Fuori dal Coro in collegamento col talk della Berlinguer -. E per fermare il dilagare dell'odio ovviamente andava in giro con una pistola e la scaricava nell'addome del premier".

"Al contrario - ha proseguito Giordano - sempre sui giornali di questi giorni, il premier aggredito è un uomo cattivo, xenofobo, complottista, omofobo, no vax, autocrate putiniano, una spina nel fianco dell'Unione europea, populista divisivo. Insomma se gli ha sparato quasi quasi... Non c'è scritto sui giornali che ha fatto bene, ma un po' se l'è meritato".