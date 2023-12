Amado dedica il suo nuovo singolo ad Enrico Brizzi

29 dicembre 2023 a

«Il singolo – spiega lo stesso “Amado” – si intitola Brizzi ed è dedicato all’universo dello scrittore bolognese che con il suo libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo ha segnato la mia gioventù. Di fatto si tratta di un’anticipazione del disco “Riviera Airlines” che, contenente 10 canzoni inedite, uscirà non solo sule piattaforme online ma anche in vinile il 1° marzo per Orangle Records».

Cantautorato, ma anche pop alternativo e rock, Amado vuole arrivare al pubblico più ampio possibile e conta di farlo già con Brizzi, un pop rock romantico ma anche molto energico, composto con il maestro Francesco Cardillo e inciso in tre studi (Blap e Homie di Milano e Rosenhouse di Vallecrosia). Nella band, al basso Andrea Senis, alla batteria Loris Grattarola e alla chitarra Luca Narducci, giovane promessa della produzione italiana e produttore di "Riviera Airlines".

