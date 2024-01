La rivoluzione del fitness femminile online: Lisa Alborghetti lancia il suo programma di allenamento OurFitHub

Lorenzo Pugnaloni 09 gennaio 2024 a

Lisa Alborghetti, ideatrice e fondatrice di OurFitHub, una piattaforma nuova ed innovativa che prevede un percorso di allenamento e benessere per le donne; la cliente viene accompagnata durante la sua trasformazione da un team di professioniste esperte e per qualsiasi cosa ha un supporto personalizzato fornito dalle personal trainer del team di Lisa.

La fondatrice è una personal trainer specializzata e certificata nell’allenamento femminile; da sette anni ha sviluppato un metodo tutto suo di allenamento e di approccio ideale per quelle donne che intendono intraprendere un cammino sul fitness e “rompere gli schemi” della propria routine monotona o poco soddisfacente. Solare, dinamica e sempre disponibile per confrontarsi e dare consigli, Lisa vanta oltre 130 mila followers su Instagram, ma la sua comunicazione non è strutturata e impostata al solo scopo di digital marketing, bensì è conosciuta sui social media per la sua autenticità e innovazione: ha fatto della sua passione un lavoro che custodisce, ama e protegge con passione e professione. Come in ogni sogno che si intende realizzare nella vita, anche in quello di Lisa sono serviti ingredienti fondamentali come capacità, abilità e competenza, sviluppatesi nel corso del tempo. Oggi è arrivata a mettere in pratica tutto quello che ha progettato, con la realizzazione di un’azienda che è partita dall’ideale arrivando al reale, particolare dopo particolare, seguendo il passo dell’innovazione, offrendo sempre più vantaggi e regalando sorrisi e soddisfazioni alle sue centinaia di donne. Ma andiamo nel dettaglio e parliamo della sua creazione più rilevante: OurFitHub!

Piattaforma creata dalla giovane personal, è oggi il punto di riferimento per tante donne che desiderano iniziare un proprio allenamento o una dieta personalizzata, lasciandosi alle spalle esperienze passate. Offre un allenamento online attraverso un percorso di video lezioni live, così da allenarsi sempre in compagnia, tenere alta la motivazione e non commettere errori, insomma un supporto a trecentosessanta gradi. Questo ha permesso a centinaia di donne di vivere il fitness come una sana abitudine da far conciliare col proprio mood e lifestyle di tutti i giorni. Il percorso, nel dettaglio, mette a disposizione mezzi, supporti e strumenti necessari per gestire esaustivamente ed efficientemente l’allenamento, l’alimentazione, la salute fisica e mentale femminile, garantendo così la possibilità di raggiungere tutti quegli obiettivi prefissati in modo sostenibile, soddisfacente e soprattutto equilibrato.

Ma che cosa differenzia Lisa da un percorso di fitness tradizionale? Che cosa la rende speciale nel suo “habitat naturale” sportivo? In primis, tutto deriva da un “esperimento” fatto su sé stessa, questo ha dato la possibilità a Lisa di passare da una condizione fisica iniziale ad un’altra, quella prefissata inizialmente. Solo poi, dopo aver sperimentato il suo piano di allenamento sul suo stesso corpo e dopo aver raggiunto tutti quegli obiettivi iniziali, gradualmente e costantemente, lo ha reso accessibile a centinaia di donne che ora si allenano con lei e ottengono i risultati voluti. Inoltre, è stata la prima in Italia a trovare la soluzione ad uno dei più grandi problemi di tutti i percorsi online che si trovano in commercio.

Andiamo a scoprire quale! Generalmente, una persona decide di cambiare piano di allenamento e rivolgersi ad un altro personal training quando si è davanti ad incongruenze o semplicemente non si è soddisfatti del modus operandi che questo utilizza per approcciarsi. Si è soliti, per una tempistica breve di domanda e risposta, andare a cercare qualsiasi info su internet e applicarla al proprio corpo…Lisa ha superato questo ostacolo mettendo a disposizione una personal trainer pronta a rispondere a tutte le domande e inserire nella piattaforma centinaia di video e contenuti. Ognuno di noi ha una corporatura, un metabolismo e deve seguire un certo tipo di percorso, che non è sicuramente accessibile a chiunque ci stia intorno, tantomeno dettabile da una persona qualunque senza avere alle spalle competenze certificate.

Proprio su questo Lisa offre la massima professionalità, cercando di strutturare un planning adatto alla cliente attraverso il “MY TRAINER”, un servizio unico che prevede l’opportunità di inviare i propri video in qualsiasi momento direttamente alle Personal Trainer certificate del Team di Lisa, mentre ci si allena per essere corretti nelle posture, nell’esecuzione degli esercizi e quindi migliorare i propri movimenti. Il plus che Lisa e il suo team danno, è quello di rispondere in tempi brevissimi ed esaustivi in una chat privata in cui danno indicazioni precise. Il ‘Supporto 1:1’ è la rivoluzione per aiutare e dare consigli che aiutino realmente le donne che vogliono dedicarsi di più a se stesse.

Per tutte le donne che vorranno iscriversi e intraprendere un vero e proprio cambiamento fisico, ma non solo, troveranno tutte le info scritte e in video dimostrazione sul sito ufficiale della Alborghetti ( qui il link ). Nella sezione home compare una panoramica generale di OurFitHub, segue un video introduzione realizzato da Lisa, facilmente fruibile e visibilmente efficace, il quale ha il compito di dare un primo impatto a chi intende intraprendere un percorso di allenamento con lei, o per chi semplicemente vuole farsi un’idea schiarendo ogni dubbio o punto non chiaro.

Segue la sezione dedicata al programma di allenamento online, in cui si sarà seguiti passo dopo passo durante tutto il lasso di tempo necessario da un team di esperte del benessere. Senza fretta, ma con costanza: ogni meta deve essere raggiunta step by step.

Ma non è tutto, sul sito in questione vi è una parte dedicata alla dieta personalizzata; “Anche per l’alimentazione ci vuole equilibrio, come in ogni ambito della nostra vita”, è la citazione d’apertura di tale sezione. In conclusione, per info e contatti è possibile scrivere un messaggio su Whatsapp al +39 3517195672 o compilando il form disponibile sempre sul sito! Successivamente, il cliente verrà contattato da un collaboratore di Lisa.

