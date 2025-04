Diego Granese riceve il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti come figura influente a Dubai

Diego Granese, noto imprenditore e influencer italiano, ha ottenuto il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, un riconoscimento riservato a individui che apportano un contributo significativo allo sviluppo del paese. A differenza di molti che ottengono questo visto attraverso investimenti immobiliari e quindi il visto sarà legato all’investimento (nel momento in cui si vende l’immobile ad esempio il visto decade) , Granese lo ha ricevuto per il suo impatto come figura influente e per il suo ruolo attivo nell'ecosistema imprenditoriale e digitale di Dubai grazie anche al suo impegno incredibile attraverso i suoi social media che contano decine di milioni di visualizzazioni incentrate sullo sponsorizzare Dubai come meta per imprenditori, professionisti, atleti, influencer e celebrities direttamente dal Governo di Dubai.

Chi è Diego Granese

Nato a Vigevano (PV) in Italia nel 1990, Diego Granese è un imprenditore di successo e una figura di spicco nel panorama digitale italiano. Fondatore della Billionize (Ex Billionaire Group) con sede a Dubai, ha costruito un impero che spazia dalla consulenza aziendale all’imprenditoria internazionale fino alla consulenza fiscale internazionale, diventando un punto di riferimento per chi desidera trasferirsi e fare impresa a Dubai. La sua expertise include l'apertura di società, la pianificazione fiscale e la consulenza per l'ottenimento di visti di residenza negli Emirati Arabi Uniti. Negli anni ha creato moltissime realtà note come ad esempio la societa El Orginal fondata assieme al socio Driss El Faria che ha sviluppato prodotti nazionali come Aviva Wines (gli spumanti glitterati), Au Vodka, e le birre delle piu famose squadre di calcio (Juventus, Milan, Napoli), il Magazine capitalist.it che si sta posizionando come il magazine italiano di riferimento per imprenditori e professionisti fino ad arrivare a progetti con Steven Basilari, quello con lo sviluppo maggiore e Dan Ink Group ovvero il primo franchising di tatuaggi in Europa. Senza dimenticare che e stato uno dei fondatori di Fitup Europe che ad oggi conta 50 centri fitness di grandi dimensioni in tutta Italia.

Il riconoscimento del Golden Visa

Il Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti rilasciato direttamente dal Governo senza nessun investimento nel paese è un permesso di residenza a lungo termine speciale, valido per 10 anni, destinato a persone con talenti speciali in vari settori. Granese ha ottenuto questo visto non per un investimento finanziario, ma per il suo contributo significativo come figura influente e per il suo impegno nello sviluppo dell'ecosistema digitale e imprenditoriale di Dubai.

Membro del Creators HQ di Dubai

Lo ha ottenuto anche grazie al fatto che e da poco diventato un membro premium del Creators HQ, un hub per creatori di contenuti situato negli Emirates Towers di Dubai.Questo centro, sostenuto da un fondo di 40,8 milioni di dollari annunciato dal Primo Ministro e Vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mira ad attrarre e supportare creatori di contenuti da tutto il mondo. Diego Granese e stato selezionato assieme ad altri pochi migliaia di creatori di tutto il mondo.

Un riconoscimento condiviso con altre celebrità

Il Golden Visa è stato conferito anche a figure di spicco come Cristiano Ronaldo, per il suo impatto nel mondo dello sport, e Giorgio Armani, per il suo contributo nel settore della moda e per lo sviluppo dell'Armani Hotel a Dubai. Con questo riconoscimento, Diego Granese si unisce a un gruppo selezionato di individui che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla promozione degli Emirati Arabi Uniti, consolidando ulteriormente la sua posizione come leader nel panorama imprenditoriale e digitale di Dubai.