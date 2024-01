L'eclettismo di Melanie Francesca

26 gennaio 2024 a

a

a

Uno dei suoi libri, L’Angelo, è stato da poco tradotto in inglese e la stampa internazionale continua a parlare di lei; Melanie Francesca ha conquistato il mondo con il suo spirito eclettico, che spazia dall’arte, al design, alla scrittura, senza dimenticare le cause sociali e qualche evento mondano, dove sfoggia abiti ricercati e la sua proverbiale eleganza e simpatia.

Melanie Francesca dispensa energia a tutti, sempre e comunque.

La sua vita spazia da Dubai ed Abu Dhabi, dal lavoro di mamma, a quello di moglie e scrittrice; non si ferma mai, perchè, come ha dichiarato in alcune interviste, “stare ferma mi fa venire il mal di mare”, ma cio’ che fa la gratifica molto.

Ogni sua opera è un messaggio; ne I Libri del Segreto, edito da Mondadori, i tre libri raccolti in questo volume (Adamo ed Eva, Eden e Apocalisse) sono un canto all’unione del principio femminile e maschile che generano l’universo e si cercano per scoprire insieme il volto della Verità.

Ne “Il Maestro, edito da Cairo Editore, abbina la sua immagine di donna contemporanea a un disincanto di fondo con il quale affronta, da un osservatorio privilegiato, la vita che le ruota intorno.

Ne L’Angelo”, “c’è sempre lo sguardo della speranza, e sono contenta che l’angelo rappresenti questa luce-sottolinea l’autrice.

Melanie Francesca è una giornalista di costume, scrittrice, artista, personaggio radiofonico e televisivo. Ha pubblicato 15 libri che spaziano dal romanzo alla poesia, i suoi primi due libri hanno avuto una madrina letteraria d’eccezione, Nanda Pivano che di lei ha scritto: “Se credi a qualcosa la puoi fare. E ce la fai quando non conti più gli errori che hai fatto…” Melanie ce l’ha fatta..” un battesimo letterario che evidenzia il talento di Melanie. Come artista diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia ha esposto a Parigi, Milano, Mosca e sotto il Patrocinio del Ministro della Cultura degli Emirati Arabi Abudabi e Kuwait. Il suo talento è un vero estro nella ricerca interiore che con le sue parole e arte rivoluziona e conduce tutti noi a riflettere e meditare.