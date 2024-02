Intervista esclusiva a Loana Vatiero, la sorella di Perla su Beatrice: “Ha cercato di metterla in difficoltà, ha trovato pane per i suoi denti!” Poi, chi secondo lei merita la finale

09 febbraio 2024 a

9/2/2024, Lorenzo Pugnaloni

Perla Vatiero è senza dubbi una delle protagoniste dell’attuale edizione di Grande Fratello, reality di punta di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini; l’ex volto di Temptation Island ha intrattenuto milioni di spettatori con il famoso “triangolo” che ha coinvolto, oltre a Perla, anche Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Oggi, abbiamo deciso di intercettare Loana Vatiero, sorella di Perla, per farle commentare un po' le ultime dinamiche della Casa, inclusi gli scontri avvenuti tra la Vatiero e Beatrice Luzzi; ecco che cosa ha rilasciato, l’intervista integrale di seguito:

Salve Loana, come va? A cosa si sta dedicando nell’ultimo periodo?

«Ciao, molto bene. Sto vivendo un periodo particolare, non sono mai stata tutto questo tempo senza sentire mia sorella, quindi mi fa un po’ strano. Tuttavia, mi consola vederla di continuo in tv, perché è un modo per sentirla vicina. Quindi ecco, attualmente cerco di seguire il più possibile il suo percorso al GF, che sicuramente non è stato semplice all’inizio. C’è da dire che è molto difficile far conciliare il mio lavoro al GF, però nel mio piccolo seguo sempre tutto…».

Parliamo per un po' dell’attuale edizione di Grande Fratello, sua sorella Perla è in assoluto una delle protagoniste. Che cosa pensa del suo percorso?

«Come dicevo, non è stato facile, sapevamo a che cosa sarebbe andata incontro. Avere sia la presenza di Mirko che finalmente un confronto da vicino sicuramente spaventava, più che altro perché non si vedevano da tempo. Però, è entrata con tutti i buoni propositi per fare un’esperienza personale. Non ha fatto progetti, è entrata con un mood di spensieratezza e positività. Se lo meritava! Ad oggi sono molto contenta, perché è riuscita a riscoprire sé stessa. Quindi, posso dire che questo percorso le sta facendo del bene».

Si è parlato molto di Perla anche in relazione al famoso triangolo con Mirko e Greta. Cosa accadrà quando saranno tutti e tre fuori dalla casa? Secondo lei, Perla e Mirko torneranno insieme?

«Fuori sarà tutto diverso secondo me. Penso che farà bene ad entrambi avere finalmente un confronto senza telecamere, avranno tanto da dirsi e sicuramente sarà difficile toccare tasti passati, anche se vedo entrambi molto consapevoli di quello che è successo. Se torneranno insieme? Me lo sono chiesta tante volte, non saprei rispondere. Oggi sono due persone diverse, mature, vivrebbero il rapporto in maniera differente. Io ho sempre sostenuto mia sorella in tutte le sue scelte; se sono felici insieme, lo sono anch’io!».

Come vede l’atteggiamento di Mirko nei confronti di Perla? Ha condiviso il suo comportamento fuori dalla casa?

«Penso che tra Mirko e Perla ci sia un legame profondo che ancora non è svanito. Durante i 15 giorni che hanno vissuto insieme nella casa, ho rivisto il Mirko che conoscevo. Mirko è un ragazzo molto buono, empatico e premuroso, per me era come un fratello. Eravamo molto legati e gli vorrò sempre bene. Fuori dalla casa non ho condiviso il suo atteggiamento contro Giuseppe, più che altro perché, conoscendo Perla, so per certo che tra lei e Giuseppe sia nata soltanto una bellissima amicizia, non ho visto nulla di malizioso. Mirko si sta esponendo pian piano nei confronti di Perla, lo apprezzo… però ripeto, per definire il loro rapporto dovranno aspettare la fine di questa esperienza».

Nelle ultime puntate ci sono stati vari confronti tra Perla e Beatrice Luzzi, tra le due diciamo che non corre buon sangue. Come mai? Da che parte sta?

«Ovviamente dalla parte di Perla. Non perché sia mia sorella, anche perché può confermare che sono sempre molto critica e dura con lei. Ho un senso di protezione nei suoi confronti, forse perché sono la sorella maggiore, ma quando sbaglia glielo dico senza problemi perché penso sia importante capire e riflettere sui propri errori. Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta. Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti. Da gran provocatrice ha cercato di metterla in difficoltà per far sì che reagisse. Ha iniziato già dalla prima settimana che Perla è entrata in casa, quando le ha detto che stava con Mirko per convenienza economica. Era una cosa già studiata secondo me. Non puoi giudicare o sparare a zero su una persona che neanche conosci. Perla ha sempre tenuto molto bene il confronto, nonostante la sua giovane età. Quindi, sono fiera di lei!».

Secondo lei chi saranno i finalisti di questa edizione? Chi meriterebbe davvero di vincere?

«Secondo me in finale andranno Beatrice, Grecia, Perla, Giuseppe, Paolo e Vittorio. Non ti nascondo che vorrei vincesse mia sorella, non sono ipocrita. Però, anche Giuseppe o Paolo meriterebbero. Sono ragazzi umili, semplici, come noi, a cui questa esperienza ha dato tanto; quindi, perché no!».

Se avesse l’opportunità di entrare nella casa per una sorpresa a sua sorella, cosa le direbbe? Ha per caso da togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di qualche corrente in particolare?

«Le direi che sta facendo un percorso bellissimo, che deve lottare fino alla fine. Non deve demoralizzarsi, è stata sempre vera e sincera, forse troppo. Deve imparare ad essere anche un po’ più furba. Lei direi sicuramente che mi manca tanto; mia sorella sa difendersi, quindi i sassolini se li toglie da sola, io non ho nulla da dire a nessuno. Forse di fidarsi un po’ meno in generale di tutti. Non dimentichiamoci che è pur sempre un gioco, le persone si scopriranno realmente quando le telecamere si spegneranno».

Loana, a lei piacerebbe partecipare ad un reality? Se sì, a quale?

«Io sono l’opposto di mia sorella, sono una persona molto riservata. Sono intervenuta nelle situazioni di Perla quando lei non poteva rispondere, ovviamente in sua difesa. E ti dirò di più, i social ho iniziato ad usarli ora. Solitamente pubblicavo due post all’anno, con mia sorella ho scoperto questo mondo, nel quale devi avere carattere per andare avanti. Non scordiamoci, tuttavia, che sono molto impegnata con il mio lavoro, il quale mi appaga davvero tanto».