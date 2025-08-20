FdI inchioda Pd e M5s con questo video: "Che amore per la poltrona!"

Il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle sono come il gatto e la volpe: vanno sempre più a braccetto. Nonostante i dissapori tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, pur di spodestare il governo Meloni, sono disposti ad accantonare tutti i problemi del campo largo per governare insieme nelle regioni contese alle prossime elezioni. Facciamo degli esempi: la Toscana, dove il candidato sarà Eugenio Giani, e la Campania, dove si profila il nome di Roberto Fico. Lo stesso Roberto Fico che in passato si è lasciato andare a critiche pesanti nei confronti del Nazareno.

In una clip postata su X dall'account di fratelli d'Italia sono state raccolte alcune delle dichiarazioni più forti dell'ex presidente della Camera: "Sono veramente disorientato eticamente e moralmente", Oggi il Partito democratico è il pericolo numero uno del Paese. Assurdo che il Pd candidi persone ancora condannate in primo grado", "Al Nazareno prima entrava Berlusconi...", "Vi dovete vergognare di governare con dei delinquenti. Il Partito democratico è devastato da indagini, è devastato da condanne", "Il Referendum costituzionale è una grande bufala che Renzi racconta", "Non ci sono le condizioni per cambiare la Costituzione italiana", "Il grande fallimento anche verso la Rai di una persona, che si chiama Matteo Renzi", "Ve lo chiedo per favore, non ve lo chiediamo con grida, urla o rabbia... con dignità".