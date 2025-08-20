Salmo smaschera Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

Salmo si conferma ancora una volta il re dei dissing. Il rapper sardo, nel corso di un'esibizione al Red Valley Festival, ha lanciato un'invettiva velenosa contro Ghali . Il motivo? Il suo collega milanese ha parlato ancora una volta di Gaza durante un suo concerto, avvolgendosi in una bandiera palestinese e lasciandola poi cadere a terra. Ma ne ha approfittato soprattutto per presentare la sua celebre canzone " Estate di merd*** ".
"È proprio un'estate strana , le spiagge sono vuote, anche i ristoranti sono vuoti. Non c'è nessun tormentone estivo (per fortuna). Le zanzare vogliono ucciderci. C'è sempre un meteorite diretto verso la terra con lo 0,0003% percento di possibilità che accada", ha letto Salmo al microfono.
Subito dopo - implicitamente - si è rivolto proprio a Ghali: "Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: 'Fermate la guerra'. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi tra una sfilata di Gucci e un spot per McDonald. Poi c'è il dissing tra Tony Effe e Fedez che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte è che è morto Pippo Baudo. Che estate di m***a".
Ecco perchè Salmo è il migliore di tutti, pochi artisti hanno la sua intelligenza, ironia e capacità di intrattenere il pubblico, dicendo delle verità assolute pic.twitter.com/VDOBUky04p— Luca (@enzorametti) August 17, 2025