Salmo smaschera Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

"È proprio un'estate strana , le spiagge sono vuote, anche i ristoranti sono vuoti. Non c'è nessun tormentone estivo (per fortuna). Le zanzare vogliono ucciderci. C'è sempre un meteorite diretto verso la terra con lo 0,0003% percento di possibilità che accada", ha letto Salmo al microfono.

Salmo si conferma ancora una volta il re dei dissing. Il rapper sardo, nel corso di un'esibizione al Red Valley Festival, ha lanciato un'invettiva velenosa contro Ghali . Il motivo? Il suo collega milanese ha parlato ancora una volta di Gaza durante un suo concerto, avvolgendosi in una bandiera palestinese e lasciandola poi cadere a terra. Ma ne ha approfittato soprattutto per presentare la sua celebre canzone " Estate di merd*** ".

Subito dopo - implicitamente - si è rivolto proprio a Ghali: "Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: 'Fermate la guerra'. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi tra una sfilata di Gucci e un spot per McDonald. Poi c'è il dissing tra Tony Effe e Fedez che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte è che è morto Pippo Baudo. Che estate di m***a".