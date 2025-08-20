Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Salmo smaschera Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

mercoledì 20 agosto 2025
Salmo smaschera Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

1' di lettura

Salmo si conferma ancora una volta il re dei dissing. Il rapper sardo, nel corso di un'esibizione al Red Valley Festival, ha lanciato un'invettiva velenosa contro Ghali . Il motivo? Il suo collega milanese ha parlato ancora una volta di Gaza durante un suo concerto, avvolgendosi in una bandiera palestinese e lasciandola poi cadere a terra. Ma ne ha approfittato soprattutto per presentare la sua celebre canzone " Estate di merd*** ".

"È proprio un'estate strana , le spiagge sono vuote, anche i ristoranti sono vuoti. Non c'è nessun tormentone estivo (per fortuna). Le zanzare vogliono ucciderci. C'è sempre un meteorite diretto verso la terra con lo 0,0003% percento di possibilità che accada", ha letto Salmo al microfono. 

Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

Poteva mancare il nostro Ghali nella solita sceneggiata di mostrare durante un'esibizione canora la bandiera della P...

Subito dopo - implicitamente - si è rivolto proprio a Ghali: "Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: 'Fermate la guerra'. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi tra una sfilata di Gucci e un spot per McDonald. Poi c'è il dissing tra Tony Effe e Fedez che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte è che è morto Pippo Baudo. Che estate di m***a".

Altro che solidarietà... Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

La frecciata Soumahoro mister muscolo: lo sconcertante video in palestra

La mobilitazione L’armata rossa dei vipponi fa campagna per il sì al referendum di Landini

tagsalmoghali

Altro che solidarietà... Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

La frecciata Soumahoro mister muscolo: lo sconcertante video in palestra

La mobilitazione L’armata rossa dei vipponi fa campagna per il sì al referendum di Landini

ti potrebbero interessare

471x299

Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

493x382

Soumahoro mister muscolo: lo sconcertante video in palestra

556x341

L’armata rossa dei vipponi fa campagna per il sì al referendum di Landini

Fabio Rubini
854x574

Luca Casarini, ecco i bilanci faraonici della sua Ong

Alessandro Gonzato