Pippo Baudo, i funerali a Militello: migliaia in piazza, vip e politici in chiesa

"I Giusti, ci ricorda la Parola di Dio, splenderanno come stelle nel firmamento, come frammenti di luce in un mare di buio. Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come stella non soltanto nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio". E' l'omaggio del vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, rivolto in occasione dei funerali di Pippo Baudo, nel Santuario di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, il paese dove il grande conduttore scomparso lo scorso sabato era nato 89 anni fa. Un ritorno a casa salutato dall'affetto e dalla commozione di migliaia e migliaia di fedeli e fan accorsi per l'ultimo saluto.

"E nel firmamento di Dio, ce lo vogliamo ricordare - ha aggiunto il vescovo - si splende solo per l'amore operoso e concreto che abbiamo vissuto. Tutto il resto passa e si dissolve come pula al vento, perché solo l'amore resta ed è per sempre".