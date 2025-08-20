Milan, il bomber viene dall'Africa: il nome che spiazza la Serie A

Il Milan ha puntato con decisione su Victor Boniface , attaccante del Bayer Leverkusen. Alla ricerca di un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri , il club rossonero ha individuato nel giocatore nigeriano la priorità sul mercato. Inizialmente considerato solo una possibilità, il classe 2004 è ora diventato il profilo principale, superando nelle preferenze anche nomi come Hojlund e Vlahovic. Tanto che il direttore sportivo Tare ha subito avviato i contatti con il club tedesco per provare a chiudere l'operazione che porterebbe il 24enne a Milano.

Un passaggio da una maglia rossonera all'altra, dalla Bundesliga alla Serie A. Boniface, protagonista di 14 reti nella scorsa stagione con il Leverkusen campione di Germania guidato da Xabi Alonso, era già stato attento da Tare nelle prime fasi della sessione estiva, salvo poi accantonare temporaneamente la pista. Dopo i primi approcci di luglio, però, il ds rossonero ha deciso di tornare con forza sul giocatore, il cui valore si aggira ora intorno ai 40 milioni di euro , in calo rispetto ai 60 richiesti un anno fa, complice una stagione segnata da infortuni e rendimento altalenante. Secondo Gianluca Di Marzio, il Diavolo potrebbe strapparlo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.