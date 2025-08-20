Jannik Sinner, il fango di El Pais: "Ecco perché si è ritirato"

“Forse era il caldo, forse l’umidità soffocante di Cincinnati, o forse l’indigestione dopo aver festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno sabato scorso, ma la verità è che Jannik Sinner, l’uomo imbattibile, il leader del ranking mondiale, ha iniziato a sentirsi male questa domenica, il giorno prima della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. L’italiano ha resistito, certo che poteva, ha sopportato la febbre, la nausea e ha confidato che il suo corpo sarebbe migliorato con il sonno”.
Sui giornali sportivi italiani ed esteri tiene ancora banco la questione del ritiro di Sinner dalla finale di Cincinnati contro Alcaraz. El Pais, quotidiano spagnolo, alimenta il mistero sulla decisione dell'altoatesino. Secondo il media iberico, quella del numero uno al mondo sarebbe stata una strategia in vista degli us Open. In pratica, sempre secondo la loro tesi, l'azzurro temeva il sorpasso nel ranking per mano del rivale. Così si è ritirato dal torneo e ha avuto il pretesto per rinunciare al misto doppio del grande Slam.
“Non c’era modo, ovviamente. Prima della mezz’ora della finale, con lo spagnolo pronto a chiudere il primo set – un momento insolito per un punteggio così pesante – Sinner ha detto basta. Seduto in panchina - si legge nel El Pais -, il ventiquattrenne italiano si è coperto il volto e ha comunicato quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire. (…) Un ritiro senza apparenti infortuni. Il mistero è aumentato ancora di più nei minuti dopo. Quando Sinner ha saltato la conferenza stampa da protocollo. Sinner ha comunque fatto chiarezza poco dopo. Sostenendo che proverà ad esserci agli Us Open, dichiarando il suo programma immediato. La sua intenzione è quella di giocare nel tabellone singolare di New York. Dove da domenica prossima difenderà i 2.000 punti di ranking guadagnati lo scorso anno. Quando vinse il titolo dopo aver schiacciato in finale l’americano Taylor Fritz”.