Audiradio, il primo cda si è riunito oggi

Si è riunito oggi il primo Consiglio d’Amministrazione del nuovo JIC Audiradio s.r.l., presieduto dal dottor Antonio Martusciello. Nel corso della seduta è stato eletto il Comitato di Presidenza . In rappresentanza di ERA sono stati designati la dottoressa Anna Maria Genzano (vice presidente vicario), il dottor Federico di Chio e l’Avv. Marco Rossignoli; per UPA il dottor Raffaele Pastore, per UNA il dottor Stefano Spadini. La dottoressa Giuliana Schenone e’ stata indicata coordinatore del Comitato tecnico.