Premio "Bancafinanza": Guber Banca S.p.a. prima classificata per redditività

17 maggio 2024

Nella prestigiosa cornice dell’Hotel Principi di Piemonte di Torino, Guber Banca S.p.A. ha ricevuto il riconoscimento come prima classificata per redditività (categoria ‘less significant bank’ ) nell’ambito dell’edizione 2024 del Premio “Bancafinanza”. “Bancafinanza” ogni anno premia le migliori performances degli istituti di credito italiani.

Il riconoscimento assegnato a Guber Banca S.p.A. conferma il percorso di crescita dell’Istituto e il consolidamento della sua evoluzione intrapreso sei anni fa con l’ottenimento della licenza bancaria e quindi il progressivo avvio di nuove aree di business.

Nel 2023 Guber Banca ha visto crescere in maniera significativa non solo l’indice di redditività, ma anche altri parametri fondamentali tra cui l’utile netto, il margine di intermediazione, il patrimonio netto e il coefficiente CET1, considerevolmente più alto rispetto alla media per gli istituti della sua categoria.

Alla cerimonia, che ha visto l’intervento del Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, per Guber Banca è intervenuta la Presidente Francesca Bazoli e il Vice Presidente e co-fondatore Gianluigi Bertini. “Questo premio esprime i risultati raggiunti da una grande squadra-ha dichiarato la Presidente di Guber Banca S.p.A. – “composta da persone che condividono la passione e i valori di un’azienda solida che guarda al futuro con una visione strategica di lungo periodo.” “Una soddisfazione che afferma oltre trent’anni di esperienza nel credit management –ha aggiunto il Vice Presidente di Guber Banca S.p.A. – grazie ai processi consolidati e specialistici che sono alla base anche dei nuovi servizi innovativi per le PMI.”