A Cannes in competizione "Marcello Mio"

Annamaria Piacentini 20 maggio 2024

Il festival di Cannes, ama il nostro cinema, e i nostri grandi protagonisti. Per i cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, l'omaggio è del regista Christophe Honore che con il film “Marcello mio”, in Concorso al 77° festival francese, porta sul grande schermo l'anima e il successo di un grande e indimenticabile attore. Prima della proiezione che verrà trasmessa nei cinema la Monteè des Marche, il cast sfilerà sul tappeto rosso per la premier del film. L'anteprima verrà trasmessa in tutta Italia il 21 maggio alle 20,45 in contemporanea con la proiezione e la sfilata sul red carpet. In versione originale il film uscirà nei cinema il 23 maggio. Sullo schermo, ci sono molti momenti emozionanti legati alla sua carriera. Protagonista Chiara Mastrianni figlia di Marcello e di Catherine Denevue. Interpreta un'attrice che durante un'estate decide di far rivivere suo padre attraverso se stessa: si veste come lui, parla come lui, e con una tale forza da convincere chi le sta accanto, a chiamarla Marcello. Nel cast, tra gli altri, Catherine Denevue, Fabrice Luchini, con la partecipazione di Stefania Sandrelli. Anche la Capitale non dimentica Mastroianni, infatti l'edizione della Festa di Roma 2024 , sarà dedicata a lui. Con film restaurati, documentari e un omaggio speciale alla figlia Chiara, per celebrare la carriera di un Italiano che ha vinto nel cinema e nella vita .