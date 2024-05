Dolidays, il portale dove mondo del pet e settore turistico si incontrano

22 maggio 2024 a

a

a

L’obiettivo è quello di aiutare i proprietari di animali a vivere esperienze nel tempo libero, come per esempio le vacanze, insieme ai propri amici a quattro zampe, rimuovendo, di fatto, le ragioni per cui fare le vacanze insieme potrebbe risultare problematico: è con questa filosofia che nasce Dolidays, il portale dove mondo del pet e turismo si incontrano, facendo segnare un’intesa perfetta.

PIATTAFORMA INNOVATIVA. Nello specifico, Dolidays fornisce una piattaforma innovativa che consente agli amanti degli animali di viaggiare con tranquillità. Il portale ( www.dolidays.com ) offre alloggi, attività e itinerari rigorosamente pet-friendly. Fornisce inoltre tutti i contatti utili in caso di emergenze quadrupede: “La nostra missione – sottolinea Carlo Pampirio, fondatore e Chairman di Dolidays - è offrire una vasta gamma di opzioni di alloggio, dalle case vacanza agli hotel, per consentire ai viaggiatori di godersi le loro avventure con i loro amici a quattro zampe al seguito. Al centro del nostro impegno vi è dunque il benessere e la comodità dei viaggiatori e dei loro animali, garantendo che ogni proprietario aderente offra un'esperienza accogliente e sicura”. Se dunque si è un viaggiatore, grazie a Dolidays, è possibile prenotare in pochi click o, nelle strutture idonee, chiedere un preventivo senza impegno, con zero commissioni per il viaggiatore e convenzioni e sconti con servizi locali dedicati al pet. Il tutto con l’assoluta garanzia di sicurezza sulla prenotazione. Se si è invece un host, non vi è nessun costo di iscrizione e nessun rischio di overbooking, con un 8% di commissione prevista solo in caso di prenotazione confermata

ANNI DI ESPERIENZA. L'idea di sviluppare un portale di booking on-line nasce da oltre vent'anni di esperienza nel campo della gestione immobiliare in complessi residenziali con una forte valenza turistica:” Nel 2010 abbiamo sviluppato il primo albergo diffuso della Regione Liguria nel Borgo di Colletta di Castelbianco – afferma il dottor Carlo Pampirio - che ha permesso di esplorare un settore di business totalmente nuovo. Le ulteriori esperienze di gestione, hanno permesso al team di maturare un know how che è sfociato nell'idea di creare una piattaforma on-line che mettesse in comunicazione privati-privati e privati-strutture ricettive”. Proprio in virtù di tale esperienza, si è dunque iniziato a sviluppare il progetto del portale Dolidays.com. Durante la gestione dei complessi sopra citati, si è inoltre visto come andava sempre più aumentando la richiesta di immobili definiti pet friendly. Questo ha permesso a Dolidays di sviluppare l'idea così come è ora, ovvero creare un portale di booking on-line che si occupasse di strutture e immobili pet-friendly e che potesse diventare un punto di riferimento nel mercato del pet tourism.

UNA REALTA’ IN ESPANSIONE. Dolidays è oggi una realtà in continua espansione. Da circa un anno è stata aperta la sede in Alessandria ed è stato lanciato definitivamente il portale online. Oltre a strutture turistiche ed immobili privati, Dolidays sta stipulando una serie di convenzioni con servizi in ogni località in cui è presente: dai veterinari ai Pet Store, dai toelettatori ai dog sitter. Tutti i viaggiatori che si rivolgono a Dolidays possono dunque usufruire di questi servizi, con un prezzo scontato rispetto alle normali tariffe.

OBIETTIVI FUTURI. Tra gli obiettivi da raggiungere entro breve termine, Dolidays pone l’attenzione sulla volontà di consolidarsi sul mercato italiano come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono trascorre le proprie vacanze con il proprio animale al seguito, con una particolare attenzione a quelli che sono i servizi primari legati al mondo Pet, inserendo anche attività definite più ludiche: dalle spiagge Pet Friendly ai Ristoranti, dai musei alle gite in barca, fino alle escursioni e a tutto ciò che una persona può desiderare di fare in vacanza, in compagnia del proprio animale.