Diego Abatantuono mette il turbo al Tg5: 70 anni eccezionali

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5-Diego, 70 anni eccezzziunali)

Speciale Tg5 ancora una volta riesce a creare un momento di approfondimento rigoroso sul piano giornalistico celebrando una delle più grandi icone del cinema e dell’intrattenimento nostrano: Diego Abatantuono. A pochi giorni dal 70esimo compleanno dell’attore, il tg diretto da Clemente Mimun ha dedicato questo Speciale di Anna Praderio, a cura di Claudio Fico, a un personaggio entrato nell’immaginario per il suo essere tifoso milanista ma soprattutto per interpretazioni come quelle in Mediterraneo o Eccezzziunale... veramente.