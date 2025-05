Al via lo Starting Finance Investment Meeting 2025: a Roma l’evento che insegna ai giovani il valore della consapevolezza finanziaria

Un evento dinamico, partecipativo e giovanile, pensato per formare e ispirare le nuove generazioni sull’importanza dell’educazione finanziaria. È questo l’ambizioso ma concreto obiettivo dello Starting Finance Investment Meeting 2025 (SFIM), in programma il 9 maggio dalle ore 8.30 alle 19.00 al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma. Organizzato da Starting Finance - l'azienda italiana che si occupa di formazione e informazione economico-finanziaria, con la più grande community di under 35 in Italia interessati al settore - lo SFIM di Roma si propone un obiettivo ambizioso ma sempre più urgente: promuovere cultura e consapevolezza economicofinanziaria, così come trasformare il concetto di benessere finanziario in una priorità culturale per le nuove generazioni, così come lo sono oggi il benessere fisico e quello psicologico. «Siamo accanto a Starting Finance da anni perché questo progetto ha un’anima vera: non è solo formazione, ma anche sfida. Vogliamo contribuire a preparare i giovani a entrare nei grandi cantieri dell’innovazione finanziaria», ha commentato invece Stefano Achermann, CEO di Be Shaping the Future, intervenuto ieri alla Camera dei Deputati alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. Non solo. Come ha sottolineato infatti l’On. Andrea Tremaglia, «viviamo in una realtà di interconnessione economica globale e con un debito pubblico italiano elevato. È dunque fondamentale che i cittadini, specie i più giovani, siano in grado di comprendere e gestire responsabilmente le proprie finanze». Un concetto, questo, ribadito anche da Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy: «L’educazione finanziaria è la base per prendere decisioni consapevoli. I giovani oggi devono poter leggere dati, capire scenari, investire responsabilmente. Questo evento è fondamentale perché apre due strade: da una parte permette e noi l’accesso a una community giovane che guarda al futuro, dall’altra offre ai giovani.

Un palco con i protagonisti dell’economia italiana

Il cuore dell’evento sarà il main stage, sul quale si alterneranno oltre 40 protagonisti del mondo finanziario italiano e internazionale tra cui: Carlo Cottarelli (Direttore del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali dell’Università Cattolica), Benedetto Vigna (AD di Ferrari), Matteo Del Fante (AD di Poste Italiane), Daniele Caprini (Head of Group Planning and Control di Enel), Gianluca Corti (CoCEO di Wind Tre), Stefano Achermann (CEO di Be Shaping the Future), Andrea Busi (AD di Directa SIM), Gianluigi Guida (CEO di Binance Italy), Francesco Gattei (Chief Transition & Financial Officer e Direttore Generale di Eni), Pasqualino Monti (AD di Enav) e molti altri. Agli interventi si affiancheranno anche momenti di confronto diretto tra i giovani e i leader aziendali: un’occasione unica per un laureando o neolaureato di interloquire con i vertici delle più importanti aziende italiane in un dialogo che vuole essere un vero ponte intergenerazionale tra chi guida oggi l’economia italiana e chi la guiderà domani. «Lo SFIM non è solo un evento frontale – ha spiegato Marco Scioli, founder di Starting Finance –, ma un’esperienza immersiva che unisce contenuti ad alto valore, networking, simulazioni di investimento e momenti di intrattenimento. È nato come un piccolo format e oggi ospita migliaia di partecipanti: la domanda cresce, come cresce la necessità di portare la finanza nella vita reale dei giovani». Un ecosistema per apprendere, sperimentare e ispirarsi Lo SFIM 2025 non è solo speech e interviste. È pensato come una vera e propria cittadella della cultura economico-finanziaria: attorno al main stage si svilupperanno infatti gli stand degli sponsor, dove i partecipanti potranno mettersi alla prova con quiz, live trading, talent program, academy digitali, laboratori di abilità finanziaria e attività pensate per apprendere anche divertendosi. Tra le iniziative più attese: «Oggi più che mai fare business significa avere un impatto sociale – ha sottolineato Andrea Busi, AD di Directa SIM – e l’educazione finanziaria è lo strumento chiave per dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro con consapevolezza». «Lo SFIM è molto più di un evento per giovani - ha commentato invece Leonardo Donato, editore di Fortune Italia -. È un laboratorio sul linguaggio e sui valori dell’economia di domani. Non vogliamo parlare solo di denaro, ma di etica e impatto. I giovani che saliranno sul palco o ascolteranno in platea sono i manager del futuro: dobbiamo capire cosa li guida, cosa li ispira».

Un ecosistema per apprendere, sperimentare e ispirarsi

Nata come startup nel 2018, Starting Finance è oggi la principale azienda italiana che si occupa di formazione e informazione economico-finanziaria, con una vasta community di giovani appassionati di finanza ed economia, oltre 2 milioni di utenti sulle piattaforme social e una presenza capillare in più di 30 università italiane con propri club. Si occupa di formazione e informazione economico-finanziaria, ma la sua missione va ben oltre la divulgazione: Starting Finance lavora infatti per fornire ai giovani gli strumenti per comprendere le dinamiche economiche che influenzano le loro vite e per renderli protagonisti consapevoli delle proprie scelte finanziarie. Un'educazione che non riguarda solo il risparmio o l’investimento, ma tocca aspetti cruciali come l’accesso al credito, la previdenza, la gestione delle risorse personali.