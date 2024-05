Al 20° anniversario torna al cinema il film Donnie Darko

Annamaria Piacentini 24 maggio 2024 a

“Donnie Darko”, tra i cento film più belli del cinema, torna sugli schermi il 3-4 e 5 giugno in versione restaurata da Notorius Pictures. A girarlo era stato Richard Kelly, che pur amando questo thriller psicologico e fantascientifico assolutamente originale, non si sarebbe mai immaginato il successo mondiale ottenuto. In fondo Richard era al suo primo film, un regista come tanti, esordiente e senza amici importanti. Ma credeva in questa storia, l'aveva scritta e sceneggiata con passione e un pizzico di magia. La storia parla del giovane Donal Darko, (Jake Gyllenhaal) vittima di allucinazioni, che un giorno si salva dalla turbina di un aereo precipitata sulla villa dove abita con la famiglia, grazie a Frank , un mostruoso coniglio gigante che sembra uscito da un altro pianeta, ma è solo prodotto dalla sua fantasia. Frank diventa sempre più presente nella sua vita, fino ad indurlo a compiere atti vandalici. Ci fermiamo qui,, perchè è un film d'impatto e di grande tensione, che non si può raccontare: la sorpresa è al cinema. Tra i protagonisti: Jeana Malone, Mary Mc Donnel, Maggie Gullenhaal, Drew Barrymore. In Italia ci vorrebbero più produttori che amano il cinema come Notorius, una firma importante che sta prendendo sempre più posto nel nostro Paese e a livello internazionale. Se rivedremo questo film, lo dobbiamo a loro.