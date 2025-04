Minecraft fa il vuoto a box office

Un film Minecraft ha ribadito il suo dominio sulla concorrenza nel box office italiano: il film con Jason Momoa e Jack Black, basato sul fenomeno dei videogiochi targato Mojang, ha raccolto un altro 1.631.600 euro, calcolando anche i risultati Cinetel di Pasquetta. Il totale nostrano ammonta a 10.200.000. Nel mondo il lungometraggio di Jared Hess vanta ormai 717.824.400 dollari, a fronte di un budget sui 150 milioni, stando a Variety.

Al nostro secondo posto con 602.000 euro troviamo l’esordio della commedia 30 notti con il mio ex, dove Edoardo Leo è un padre metodico che si trova a ospitare per un mese la sua ex-moglie (Micaela Ramazzotti), reduce da un ricovero in una clinica psichiatrica, al contrario di lui istintiva e incontenibile. Terzo è Moon il panda, anche questo un film family, conquista la terza posizione con 120.666 euro e una media di 297, per un totale che raggiunge i 407.477 euro. Non male anche il debutto di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, in terza posizione: sogno nel cassetto del regista, adattamento del romanzo breve omonimo di William Burroughs scritto negli anni Cinquanta, segue un americano (Daniel Craig) in fuga dalla polizia in quel di Città del Messico. In quinta posizione I peccatori (Sinners), che registra 84.805 euro, media di 281 e un totale di 431.857 euro.