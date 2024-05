Ecco tutti i nuovi film in arrivo, andiamo al cinema?

Annamaria Piacentini 30 maggio 2024 a

a

a

Cominciamo da oggi 30 maggio con il nuovo film di John Miller “L'ESORCISMO- ULTIMO ATTO”, protagonista Russell Crowe nei panni di un attore oramai messo in panchina. Sono state distribuite da EaglePictures trecento copie, giusto per farvi “strizzare” sulle poltrone. Il terrore arriva su un piatto d'argento, e il genere è adrenalinico. Il protagonista è Anthony Miller (Crowe) un attore tormentato dai demoni del suo passato. Si sente finito, fino a quando, viene chiamato per affidargli il ruolo del protagonista in un film horror. Ma, durante le riprese iniziano fenomeni terrificanti che lo trascinano nel baratro della follia. Ci fermiamo qui, il resto è off limit. Il 6 maggio, distribuito da Exit Media è il giorno di “NOIR CASABLANCA”, di Kamal Lazraq, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2023- Sezione Un Cert Regard.

E' un racconto notturno e spietato dello scrittore marocchino (Lazraq) al suo esordio alla regia. Il film ci trasporta nel cuore di Casablanca e punta su Hassan un trafficante coinvolto in affari illeciti da Dip, il capo dell’organizzazione criminale locale. Alla morte del suo cane ucciso in combattimento, incarica Hassan di trovare l'uomo che ha fatto morire il cane. Non lo fa per affetto, ma solo per denaro. Un buon film, che sa trovare in ogni passaggio, lo spunto per seguire con attenzione la storia sul grande schermo, dove uno sparo, una vittima a casaccio, fanno parte della quotidianità. Un altro film che vogliamo segnalarvi è “SHARK 2- L'ABISSO”, il secondo capitolo della saga basata sul romanzo di The Trench , di Steve Alten. Andrà in onda su Sky Cinema e Now in prima tv lunedì 10 giugno alle 21,15. Ricordate quel grosso pescecane violento e mangereccio che divorava, senza eccezioni, anche le vecchiette con le protesi? Beh, si ricomincia! E se avete bisogno di un po' di adrenalina basterà tuffarsi nelle acque sconosciute dell'oceano per un'avventura da brivido, dove i nostri protagonisti dovranno superare i loro spietati predatori. A proposito, non fatelo davvero: questo è solo un film! Per i nostalgici del genere, torna “THE CROW- IL CORVO”, dal 29 agosto con il marchio Eagle Pictures. Ricordate la frase: il vero amore non finisce mai? Il regista Rupert Sanders ha accettato la sfida. Nel cast Bill Skarsgard, Fka Twigs e Danny Huston. Tratto dal graphic novel di James O' Barr, il film che nel '94 ebbe successo in tutto il mondo, ma costò la vita al protagonista Brandon Lee (figlio del leggendario Bruce Lee, morto in circostanze misteriose). Brandon fu ferito mortalmente mentre girava una scena, colpito dal proiettile di una pistola che per un errore, non era stata caricata a salve. Quella storia era rimasta nel cuore e nella mente di molti spettatori, perchè separava la terra dei vivi da quelli delle anime.

L'amore dalla violenza. In molti volevano il sequel, nonostante fu definito... un film maledetto. Ora c'è molta attesa per questa nuova versione, che vi farà rivivere le stesse, indimenticabili emozioni. Nei cinema dal 18 luglio il feroce horror di Federico Zampaglione “THE WELL”, già venduto in 80 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, record assoluto per un horror italiano. Non solo musica, ma anche cinema, un appuntamento in cui Zampaglione ha sempre vinto. Questa volta ci racconta che il “male”, ha nuove profondità. Interpretato da Lauren Lavera, Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, e Giovanni Lombardo Radice, nella sua ultima performance. Vi segnaliamo anche le riprese in corso della miniserie tv “MIKE”, coprodotta da Rai Fiction e Viola Film che vedrà nei panni di Mike Claudio Gioè. A cento anni dalla nascita l'indimenticabile Mike Bongiorno in autunno si racconterà la sua storia, e il suo vissuto personale. Per decenni è entrato nelle nostre case, diventando l'amico di tutti, grazie alla sua eleganza, cultura e talento senza mai dimenticare quanto fosse importante rimanere sempre con i piedi per terra. Nato a New York nel 1924, ha avuto una vita densa di soddisfazioni. E' stato lui, il 3 gennaio del '54 ad inaugurare le trasmissioni televisive . Ha lavorato per anni, ma ha mai dimenticato la sua famiglia: era orgoglioso di avere accanto una splendida moglie e i suoi figli. Insomma: “ALLEGRIA”, perché era davvero così. Unico e inimitabile.