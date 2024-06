Fondazione Ananke Villamiralago: consigli con l'arrivo dell'estate per i DCA

06 giugno 2024 a

a

a

La Fondazione A.N.A.N.K.E - Villa Miralago che si occupa dei DCA, con l’approssimarsi dell’estate suggerisce alcune semplici regole da seguire per chi ogni giorno combatte un alimentazione incontrollata.

- Concentrarsi su un alimentazione consapevole e sull’equilibrio: questo perché sono molti i fattori che possono portare alla perdita di consapevolezza e che influiscono sul proprio comportamento. Per evitare di cadere in trappole e scegliere sempre un alimentazione sana ed equilibrata, senza costrizioni e paure, è importante affidarsi ai professionisti della materia;

- Stabilire obiettivi realistici e positivi: l’associazione delle vacanze estive a pasti fuori casa e ad abitudini alimentari diverse dal solito, comporta spesso ad una perdita di controllo sull’alimentazione, nonché ad una sensazione di svalutazione della propria autostima e capacità di autoregolazione;

- Informarsi sui pericoli delle diete restrittive e dell’esercizio eccessivo: l’estate, a causa delle sue alte temperature, è la stagione in cui si espone di più la propria forma fisica, e ciò può portare molte persone a essere soggette a una notevole pressione sociale per conformarsi a canoni di bellezza estetica, che se non raggiunti possono essere causa di una forte svalutazione di sé stessi.

Sono dunque, molti i fattori che comportano il sorgere dei disturbi alimentari in estate. E dunque, la Fondazione ANANKE Villa Miralago, consiglia di rivolgersi ai professionisti della materia, che possono arginare prontamente il problema.