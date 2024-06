Maticmind al progetto Ingenio per supportare l'ingresso delle giovani donne nel mondo Stem

25 giugno 2024 a





Maticmind, system integrator leader nel settore ICT italiano, continua ad investire sui giovani talenti nel mondo STEM. Un comparto dove ancora le donne sono in minoranza, per questo il Gruppo Maticmind promuove l’inclusione dei talenti al femminile, come testimoniato dall’ottenimento della certificazione per la parità di genere. Un lavoro costante, che la società porta avanti per avvicinare le giovani ragazze al mondo IT ed alla propria realtà. Nell’ambizioso piano di assunzioni Maticmind, che negli ultimi 18 mesi ha visto più di 260 nuovi ingressi (per lo più giovani, quasi il 70% sotto i 36 anni di cui il 36% under 30), ben il 25% è stato rappresentato da neoassunte. Un risultato frutto della sensibilizzazione che Maticmind porta avanti anche negli atenei delle principali università italiane, grazie alle collaborazioni con la Federico II, con la Bicocca ed il Politecnico di Milano (dove l’azienda finanzia borse di studio per laureande e laureandi).

Da questa vocazione nasce la partecipazione di Maticmind al progetto INGENIO, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri con la collaborazione di Cesop HR Consulting Company. L’iniziativa garantirà 5 borse di studio da 1500euro ciascuna, premiando giovani ragazze che stanno portando avanti un percorso di studi nel mondo ingegneristico. Sarà premiata una tesi per chi sta praticando un dottorato di ricerca, una tesi in ingegneria industriale, una in ingegneria dell’informazione, una in ambito civile-ambientale ed una in biomedica. Quest’ultima categoria è una new entry di questa edizione di INGENIO e verrà assegnata per commemorare la memoria di Giulia Cecchettin.

Maticmind finanzierà le borse insieme ad altri partner, sarà presente in commissione di valutazione tesi con i suoi esperti e, soprattutto, avrà a disposizione l’accesso a tutti i curriculum delle ragazze che si iscriveranno al progetto. In questo modo, oltre alle 5 giovani vincitrici che potranno investire il premio per proseguire la propria attività di ricerca, accademica o avviare un progetto lavorativo, tutte le partecipanti avranno modo di entrare in contatto con un gruppo come Maticmind, che oggi conta più di 1500 dipendenti, sedi in tutta Italia e oltre di 500mln di fatturato nel 2023. Una realtà sempre attenta ai giovani, pronta ad inserirli in organico. Per tale ragione, Maticmind ha avviato il progetto Talent Mind per lo sviluppo delle competenze, trasmettendole così ai nuovi ingressi facendoli crescere internamente. Grazie alla cura nella formazione, anche chi entra in stage può essere assunto dopo aver acquisito le necessarie skill richieste: il 98% degli stagisti difatti è stato internalizzato.

Entro fine luglio le ragazze interessate potranno inviare la propria candidatura al progetto al link seguente: https://bando.ingenioalfemminile.it . A novembre, invece, ci sarà la serata di premiazione.

“Abbiamo deciso di sposare questo progetto perché in linea con un percorso intrapreso da tempo in Maticmind. Anno dopo anno incrementiamo la percentuale di donne in azienda, grazie ad un policy attenta. Andando ad incontrare i giovani studenti nelle università, nelle academy ma anche negli istituti superiori, notiamo sempre più interesse delle ragazze per le materie STEM. Dalla cybersicurezza all’intelligenza artificiale, oggi c’è costantemente bisogno di giovani pronti ad apportare il loro contributo per restare al passo con la digitalizzazione in atto. E’ per questo che stiamo investendo sulle nostre persone, assumendo giovani pronti a confrontarsi con le nuove sfide che si stanno presentando. Siamo certi che anche in occasione del progetto INGENIO riusciremo ad entrare in contatto con tante studentesse brillanti pronte ad entrare nella nostra squadra” dichiara Francesca Cecconi, Deputy HR Manager di Maticmind.