Nastri d'Argento, ecco tutti i vincitori del 2024

Annamaria Piacentini 28 giugno 2024 a

a

a

Hanno sfilato sul blu carpet i vincitori dei Nastri d'Argento del 2024, votati dai giornalisti cinematografici: Miglior Film e Miglior Regia “Io capitano “, di Matteo Garrone che si aggiudica sette Nastri d'Argento; cinque Nastri d'Argento per “Palazzina F”, a Michele Riondino, attore protagonista, per Elio Germano, attore non protagonista , per la canzone di Diodato, e per i produttori: “mi fa molto effetto vedere Riondino costretto a ringraziare i giornalisti, ha scherzato il grande Elio Germano, indimenticabile protagonista dei più bei film visti sul grande schermo Miglior commedia “Un mondo a parte”, di Riccardo Milani che dice: “sono molto felice di questo riconoscimento. Ho raccontato una parte d'Italia che non si trova più, quello che capita in quel piccolo paesino di montagna, non accade nelle grandi città.

Ma, il film ha avuto successo, grazie anche ad un grande lavoro di squadra.” Film dell'Anno “Cè' ancora domani”, opera prima di Paola Cortellesi: “Ho parlato dei diritti delle donne, dice, e continuerò a farlo”. Nastro d'Argento per Micaela Ramazzotti, , bellissima nel suo sexy abito bianco, e applaudita per il suo film d'esordio “Felicità”: “ringrazio i giornalisti del cinema, ha detto,- sono molto onorata nel ritirare questo prezioso riconoscimento”.Ex aequo per la commedia aVirginia Raffaele (Un mondo a parte) e Pilar Fogliati (per Romeo e Giulietta di Veronesi) .

Lo abbiamo votato, perchè davvero lo meritava Brando De Sica, figlio di Christian e nipote di Vittorio. Ha studiato regia in America, ed uno dei registi più preparati e gentili del panorama cinematografico italiano. Cresciuto a latte e cinema , ha sognato di diventare un regista, e vederlo sul palco per ritirare un meritarissimo Nastro per il suo film d'esordio “Il principe delle tenebre” , mi ha commosso: “Con il mio film, ha dichiarato, - ho voluto raccontare la deriva di una certa gioventù. Se questa è una storia sulla paura, spero che il prossimo film, sia sul coraggio”. Un momento importante è stato quello del Nastro d'Argento Speciale al regista e autore Giulio Base, protagonista con Anne Parilland del film “A' la recherche de Prost e Visconti”. Base è un uomo che dal cinema avrebbe meritato molto di più: “dopo 33 anni di cinema, ritiro il mio primo Nastro. Sono felice di questo, ha sottolineato Base, mi sento onorato. Ora , aspetto tutti al festival di Torino”. Sarà il direttore della nuova edizione. Chissà perchè in Italia chi vale, spesso viene messo all'angolo: rivalità, o invidia? Certo è che le penne al vetriolo sono molto pericolose, e bisogna sapersi difendersi. Chiudiamo con l'annuncio di oggi che arriva da Taormina. Muller che è il nuovo direttore del Festival ha dato un primo annuncio sui film che verranno proiettati nel teatro di Taormina e i personaggi che saranno presenti. Un bedl colpo! In arrivo: Sharon Stone, Nicolas Cage e Bella Thorne. Di più non ha voluto dire: la sua professionalità è nota in tutto il mondo, e secondo me ne vedremo delle belle! Del resto, Muller è Muller...dopo anni di Venezia a lui basta chiedere e nessun attore italiano o hollywoodiano gli dirà mai di no. In attesa di altre novità, abbiamo già la valigia pronta...non si sa mai!