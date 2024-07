Virgin Radio, gli auguri in diretta di Pier Silvio Berlusconi

13 luglio 2024 a

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è intervenuto in diretta a Virgin Radio, ospite di Revolver con Ringo, per fare gli auguri di compleanno alla Radio del gruppo. "Buon compleanno a Virgin Radio, amo la Radio, amo la musica ma Virgin ha un posto particolare nel mio cuore. Evviva il rock. Il tempo per allenarsi è sempre meno ma non bisogna mollare mai, il rock è la colonna sonora della mia vita: Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones, Guns N'Roses, è la musica che mi dà lo spirito giusto. La Radio è un mezzo bellissimo, è sempre rimasto vivo e acceso e ha sempre superato l'arrivo di tutte le altre tecnologie, oggi vive una nuova giovinezza, una nuova spinta, è una bellissima esperienza, siamo super contenti di costruire Radio Mediaset, oggi primo gruppo radiofonico in Italia. Abbiamo imparato tanto, la Radio è una cosa diversa dalla tv ma è una cosa che ci dà soddisfazione e che ci fa sentire più vicini al nostro pubblico".