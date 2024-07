Da Milano a Parigi con Dash to Paris 2024: un evento sportivo itinerante a sostegno dell'inclusione

16 luglio 2024 a

Verso il cuore di Parigi con un viaggio unico, pensato per portare in giro i valori dell’inclusione insieme a tutta la carica di energia che solo lo sport può attivare, attraverso la pratica di diverse discipline tappa dopo tappa, sfida dopo sfida. Traguardo dopo traguardo. Perché lo sport significa passione, condivisione e opportunità.

È questo lo spirito che anima Dash To Paris, progetto nato per volere di MYM, agenzia con oltre 30 anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi e oggi anche società benefit presso la nuova sede di Bologna, sotto la guida dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani.

Dash To Paris non è un semplice evento di un giorno, ma uno straordinario tour sportivo in 6 tappe, nelle quali gli atleti e le atlete rappresentanti delle aziende che sostengono il progetto si metteranno in gioco praticando tre diverse discipline.

Corsa, ciclismo e nuoto, non a caso i tre sport protagonisti del triathlon, in cui Veronica Yoko gareggerà alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dopo la medaglia di bronzo vinta a Tokyo nel 2021.

Dash to Paris sarà un’avventura all-inclusive da vivere in piena sicurezza, lungo un tragitto progettato per assicurare la massima accessibilità e con un programma sportivo giornaliero in cui i partecipanti alterneranno i diversi sport, sfidandosi per conquistare le singole tappe.

Partenza prevista il 23 agosto presso l’Arena Civica di Milano, luogo simbolo dell’atletica italiana.

Prima tappa a Courmayeur passando da Aosta, per proseguire il giorno dopo in direzione Annecy con stop intermedio a Grenoble, poi Lione via Artemare, Digione passando da Chalon-sur-Saône e infine Parigi, dopo un ultimo stop intermedio a Fontainebleau.

L’arrivo è previsto il 27 agosto, in tempo per partecipare alla prestigiosa Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 e celebrare insieme la passione per lo sport.

Oltre allo staff di coach qualificati che accompagneranno i partecipanti, a bordo della carovana di Dash To Paris ci sono anche diversi testimonial sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Tra i nomi coinvolti Antonio Rossi, Davide Cassani, Sara Galimberti, Valeria Straneo e Alessandro Fabian, che nei mesi scorsi hanno preso parte a sessioni di preparazione, allenamenti condivisi e webinar tematici.

“Dash to Paris nasce dal desiderio di celebrare lo sport: la sua capacità di farci sentire uniti in una pratica condivisa, di aprire percorsi nuovi e nuove opportunità. Tutto è cominciato da una provocazione. «E se andassimo da Milano a Parigi correndo, pedalando e nuotando?».

All’inizio sembrava impossibile, ma lo sport ci insegna che i limiti sono solo tappe, fatte per essere superate.

Così abbiamo deciso di condensare in pochi giorni - e tanti km! - questo autentico spirito di possibilità, trasformandolo in un messaggio positivo e un supporto concreto verso le persone con disabilità che vogliono praticare attività sportiva.

È a loro che va tutta la carica di energia che accenderemo da Milano a Parigi, insieme al mio personale grazie verso tutte le aziende sostenitrici che sono salite a bordo, condividendo il nostro entusiasmo e insegnandoci che - oggi più che mai - è possibile continuare a fare impresa in modo consapevole, sostenendo progetti come questo”. dice Massimo Plebani di MYM.

“In passato mi sono già occupata di eventi finalizzati alla raccolta fondi per rendere gli spazi sportivi sempre più accessibili, ma Dash to Paris è un viaggio verso le Paralimpiadi condiviso che mi emoziona e rende orgogliosa. Ad agosto sarò a Parigi per la mia quarta Paralimpiade e questo progetto è un motivo in più per impegnarmi al massimo, come atleta e come rappresentante dello sport paralimpico”.

Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica

“Tra pochi giorni assisteremo ad imprese sportive eccezionali. Grazie ad eventi come questo, l’eccezionalità può e deve diventare normalità. La strada è lunga e complessa, ma grazie a persone lungimiranti come quelle che hanno investito in questo progetto, sicuramente contribuiremo a fare la differenza”.

Neil MacLeod - Avvocato, Manager sportivo e World Triathlon Developer

Una parte dei proventi raccolti dalle tante aziende che hanno scelto di sostenere Dash to Paris saranno devoluti alle associazioni art4sport e Obiettivo3, da sempre impegnate nella creazione di opportunità e consapevolezza finalizzata all’inclusione delle persone con disabilità nella società e nel mondo sportivo.

“Siamo estremamente lieti di ricevere il sostegno di Dash to Paris, che con questa iniziativa dimostra di condividere con la nostra associazione valori importanti, quali la passione per lo sport paralimpico e il valore e l’importanza di rendere lo scenario sportivo sempre più inclusivo". Teresa Angela Grandis, Presidente di art4sport ONLUS

“Siamo onorati di essere stati accolti da questa importante iniziativa. Obiettivo3 è nato 7 anni fa dalla mente geniale di Alex Zanardi per sostenere il maggior numero di persone disabili nella loro attività sportiva. In questo percorso sono in tanti quelli che grazie al nostro sostegno hanno raggiunto importanti risultati di rilievo. L’ultimo traguardo ha visto 10 atleti di Obiettivo3 centrare la qualificazione ai giochi Paralimpici di Parigi 2024. Iniziative come Dash to Paris donano linfa preziosa alla nostra missione e si affiancano a noi nel promuovere i valori dello sport paralimpico. In bocca al lupo a tutti i partecipanti della staffetta per questa incredibile esperienza”.

Stefano Volpe, Responsabile di Comunicazione di Obiettivo3

Ecco le parole delle aziende sostenitrici di Dash to Paris.

“CM Capoferri crede fermamente nei valori veicolati dall’iniziativa Dash to Paris, della quale ne siamo orgogliosi sostenitori.

L’inclusività è un parametro fondamentale delle nostre scelte organizzative, e con il sostegno a Dash to Paris intendiamo sancire il nostro impegno a favorire una maggiore inclusività anche nel mondo dello sport.

L’impegno e la passione profusi da ciascun atleta paralimpico meritano riconoscenza e visibilità, solo così potranno crearsi le condizioni affinché gli atleti paralimpici di oggi e di domani possano esprimere tutto il proprio potenziale, nello sport e nella vita”. Valerio Capoferri, Presidente del CDA di CM Capoferri.

“Partecipare alla Dash To Paris 2024 è un grande onore per me e un’opportunità unica per dimostrare che l’impegno, la capacità di ‘vedere’ l’obiettivo e la passione ci consentono di superare gli ostacoli, anche quelli apparentemente (quasi) impossibili. Questo evento non solo celebra il potere dello sport di unire le persone, promuovere l’inclusione e favorire la resilienza, ma offre l’opportunità di condividere esperienze significative. Sono entusiasta di far parte di questa iniziativa, che ci avvicina a ideali capaci di renderci migliori: il rispetto, l’accoglienza, la trasparenza, la solidarietà”. Maddalena Nocivelli Presidente di DAB e partecipante di Dash to Paris.

“Il DNA della nostra azienda è da sempre sportivo…amiamo lo sport in tutte le sue forme, ma crediamo anche fortemente in valori quali rispetto, uguaglianza ed inclusione; valori che abbiamo ritrovato nel progetto DASH TO PARIS: una competizione sportiva che si pone obiettivi importanti: contribuire a migliorare la vita delle persone con disabilità e dare loro pari opportunità nello sport. Non potevamo non sostenerli in questa impresa. Come spesso mi ritrovo a dire, da imprenditore e sportivo: questa è la nostra responsabilità sociale”. Andrea Dell’Orto, Vicepresidente Esecutivo di Dell’Orto

“Con Fas Airport Services e le aziende del ns. gruppo da anni sosteniamo le associazioni del territorio impegnate nel sociale e i gruppi sportivi. Tra questi figura il 707 Team Minini, squadra professionistica di Triathlon dove è tesserata Veronica Plebani.

I valori dello sport come LA PASSIONE, L'IMPEGNO, IL SACRIFICIO, LO SPIRITO DI SQUADRA, IL DESIDERIO DI SUPERARE I PROPRI LIMITI e lo SPIRITO DI INCLUSIONE sono da sempre parte della nostra filosofia e per questo quando Massimo, il padre di Veronica, ci ha spiegato il progetto Dash to Paris e lo scopo benefico che lo caratterizza siamo stati felici di dare il nostro sostegno”. Lucio Dognini Presidente di FAS Airport Services e partecipante di Dash to Paris

"Ciò che caratterizza un sogno è la sua capacità di essere accessibile a tutti. Con il nostro contributo vogliamo fare in modo che tante persone possano inseguire il sogno olimpico o anche solo realizzarsi attraverso lo sport che più amano.

Lo sport è divertimento, passione, aggregazione. E soprattutto inclusione, a prescindere dalle abilità. Le imprese hanno la possibilità e la responsabilità di creare e restituire valore alle proprie comunità, anche attraverso iniziative come Dash to Paris". Cesare Pasini, Vicepresidente di Feralpi Group e partecipante di Dash to Paris

“Accogliere la sfida e riconoscersi come gruppo per crescere insieme. Imparare a lavorare facendo delle differenze la ricchezza comune e il motore della determinazione a dare il proprio meglio. Percorrere il cammino comprendendo che la condivisione del percorso è più importante della mèta stessa. Questa è l’essenza dello sport come valore sociale. Gli stessi valori che Guber Banca mette ogni giorno al centro del proprio impegno per la crescita della comunità. Per queste ragioni abbiamo deciso di sostenere Dash to Paris, che rappresenta un’opportunità per scoprire insieme quanto le differenze possano diventare una ricchezza per tutti.” Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca

“IMA S.P.A. è entusiasta di creare un legame speciale con questo progetto di inclusione che fa dello sport paralimpico un volano per il raggiungimento di importanti obiettivi sociali. L'adesione a Dash to Paris non solo ci garantirà visibilità a livello sociale, ma ci aprirà anche la porta verso un eventuale bilancio di sostenibilità. Dash to Paris rispecchia appieno il nostro motto #StrongerTogether, sottolineando l’importanza della collaborazione e dell’unione per raggiungere obiettivi significativi e condivisi”. Mirella Sardini Presidente di IMA

“Inclusione, rispetto, talento e coraggio sono alcuni dei valori che ci animano e che ogni giorno ci spingono a fare la differenza, non solo con i nostri clienti ma anche con tutti gli stakeholder, generando un impatto positivo sul territorio e sulle comunità. Siamo felici di sostenere un’iniziativa come Dash to Paris che si inserisce perfettamente nella strategia di Diversità, Equità e Inclusione che KPMG porta avanti con impegno e convinzione”. Fabio Comba, HR Director KPMG

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra partecipazione a Dash to Paris, un'iniziativa che non solo celebra la dedizione e il talento degli atleti paralimpici, ma incarna anche i valori di inclusione e diversità che sono al cuore della nostra azienda. Partecipare a questo evento significa abbracciare una causa nobile che mira a promuovere l'integrazione attraverso lo sport, e siamo entusiasti di contribuire a questo obiettivo. Dash to Paris rappresenta un viaggio di sei tappe da Milano a Parigi e questa maratona di sport e solidarietà non solo mette alla prova la determinazione e il coraggio dei partecipanti, ma rafforza anche il nostro impegno per il sostegno del movimento paralimpico. Crediamo fermamente che lo sport sia una piattaforma potente per l'ispirazione e l'inclusione, e siamo felici di poter sostenere gli atleti nel loro percorso. Con il nostro contributo, intendiamo non solo supportare l'organizzazione dell'evento, ma anche sensibilizzare e coinvolgere il nostro team, la comunità e i nostri clienti, per avere il maggior impatto possibile. Partecipare a Dash to Paris è per noi un'opportunità per dimostrare il nostro impegno sociale e per ispirare a perseguire con passione i propri obiettivi, sia personali che professionali. Siamo convinti che questo progetto avrà un impatto positivo e duraturo, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità e promuovendo una società più inclusiva e consapevole. Non vediamo l'ora di essere parte di questa straordinaria avventura e di condividere con tutti voi i successi che raggiungeremo insieme”. Franco Tomasi, CEO di Noleggiare

“Siamo felici di partecipare a questa iniziativa. Al primo incontro avuto con il Sig. Plebani alcuni mesi fa qui in Azienda ne abbiamo fin da subito condiviso il progetto per i suoi fini benefici. Far del bene fa bene. Normalien nel corso degli ultimi anni si è sempre contraddistinta per la sua partecipazione ad opere sociali e benefiche a favore della comunità ed anche nello sport ha sostenuto parecchie manifestazioni. Partecipando a Dash To Paris confidiamo di fornire un supporto al mondo degli sport paralimpici contribuendo a migliorare la vita delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione attiva nella società”. Giuliano Lini di NORMALIEN

“Sono molto orgoglioso che Slingofer sia stata coinvolta in questa fantastica iniziativa. Le persone che ci hanno proposto il coinvolgimento sono state talmente entusiaste nel raccontarcelo che è stato facile accettare. In più, abbiamo in casa fantastici atleti, con esperienze importanti sia a livello professionistico che amatoriale. Il solo partecipare ci ha visti entusiasta nello scegliere tra 6 persone qualificate i 2 atleti che rappresenteranno il nostro Slingoteam, composto da Mauro e Simone. E via che si parte!”. Paolo Franceschetti, CEO di Slingofer