Tecnologia per l'arte: URBAN VISION connette la città a "Botero a Roma"

Urban Vision Group, creative-tech media company leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, è partner, accanto alle Istituzioni, della mostra "Botero a Roma", l'affascinante esposizione di otto sculture monumentali del celebre artista colombiano Fernando Botero.

Fino al 1° ottobre 2024, le opere saranno presenti nei luoghi iconici della Capitale. Per amplificare la visibilità della mostra, Urban Vision ha creato una mappa digitale che guida i visitatori alla scoperta delle voluminose figure dell’artista, installate in alcune delle piazze più suggestive della città*.

L’iniziativa si pone in continuità con l’impegno dell’azienda di valorizzare gli spazi urbani attraverso l'arte e la tecnologia. "Siamo entusiasti di supportare a fianco delle Istituzioni, questa straordinaria mostra, che porta le celebri opere di Botero nelle strade di Roma, una città che lui amava profondamente, tanto da considerare l’Italia la sua seconda patria" - afferma Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision Group. "La mappa digitale incarna la nostra mission di rendere l'arte accessibile e coinvolgente per tutti. Trasformando l'incontro casuale con una singola scultura in un invito a esplorare l'intera mostra, ci auguriamo di suscitare gioia e scoperta culturale in tutta la città e, allo stesso tempo, di contribuire ad esaudire il desiderio del Maestro di permettere al pubblico di toccare e vivere da vicino la sua arte e le sue opere".

La mappa indica la posizione delle otto le sculture, incoraggiando l’interazione dinamica tra arte ed esplorazione urbana. Sarà trasmessa sia sui maxi led posizionati in zone centrali della città in prossimità delle sculture (Piazza San Lorenzo in Lucina, via del Babuino), sia in zone limitrofe o più decentrate (Piazza Cavour, Trastevere, Via del Pigneto), offrendo un servizio a cittadini e turisti che favorisce il coinvolgimento spontaneo con la mostra e la scoperta dell’artista.

La partnership con la mostra “Botero a Roma” è in linea con il costante impegno di Urban Vision nel promuovere il valore culturale e l'espressione artistica negli ambienti urbani e prosegue “nel segno dell’Arte”, dopo l’amplificazione sui maxi led di Milano di una selezione di opere della mostra di Obey e il progetto di brand Urban HeArt, collettiva che ha esposto per 2 giorni le opere di 21 videoartisti sui maxi led Urban Vision di in tutta Italia. Fondendo armoniosamente arte, tecnologia e spazio pubblico, l’azienda continua a trasformare le città in centri culturali vibranti, inclusivi e coinvolgenti.

La mostra "Botero a Roma", a cura di Lina Botero, sarà esposta al pubblico fino al 1° ottobre 2024 ed è realizzata dalla Fernando Botero Foundation in collaborazione con Il Cigno GG Edizioni, Bam! Eventi d’arte e Il Cigno Arte, con il supporto del Municipio I Roma Centro nell’assessora alle Politiche Culturali, Politiche ed Educative allo Sport e alle Politiche Giovanili, Giulia Silvia Ghia e di tutti gli uffici dell’Assessorato alla Cultura del Municipio I e del Comune di Roma.