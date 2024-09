Le Napolitain di Gennaro raddoppia: nuova apertura a Roma il 9 settembre

02 settembre 2024 a

Dopo il grande successo riscosso dal primo punto vendita, Le Napolitain di Gennaro è pronto a conquistare la Capitale con l'apertura del suo secondo negozio. Situato in via Mario Menghini 75, il nuovo salone promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della cura personale e dello stile.

L'inaugurazione ufficiale si terrà il 9 settembre 2024 e si preannuncia come un evento imperdibile per chi apprezza l'unione tra tradizione e innovazione nel mondo della barberia. Durante la giornata, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare il nuovo spazio, caratterizzato da un design raffinato e accogliente, incontrare il team di esperti barbieri e scoprire i servizi esclusivi che hanno reso famoso il brand.

Le Napolitain di Gennaro è sinonimo di eleganza senza tempo, ma sempre in linea con le tendenze moderne. L'apertura di questa seconda sede rappresenta un traguardo significativo per il brand, che continua a distinguersi per l'offerta di un'esperienza di barberia unica, in cui il benessere dei clienti è al centro di ogni servizio.

Gli appassionati di stile e benessere non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di partecipare a questo evento speciale e di immergersi nell'universo di Le Napolitain di Gennaro, dove la cura del dettaglio e l'attenzione al cliente sono le parole d'ordine.