Successo a Santa Maria di Licodia per la XXXV edizione del premio “Torre d'argento”

Successo, a Santa Maria di Licodia (CT), per la XXXV edizione del premio “Torre d’argento”, nato da un’idea del direttore artistico dell’evento, Giancarlo Santanocito che ne cura la realizzazione, insieme all’associazione “La Radice” da lui stesso fondata.

Anche per quest’anno, ad essere premiati, importanti nomi del panorama nazionale del giornalismo, della medicina, della televisione, della politica. A condurre la serata la giornalista Mary Sottile

Tra i premiati di quest’edizione: il giornalista di Mediaset, Andrea Giambruno, pronto a partire con una nuova trasmissione su Rete 4; l’attore siciliano Domenico Centamore, dal prossimo anno in prima serata con la terza stagione di Màkari; il presidente dell’Ars Sicilia Gaetano Galvagno, il più giovane presidente eletto al Parlamento siciliano; e il docente dell’Università di Catania Rosario Giuffrida. Assente per motivi legati alla sua professione, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Alla serata hanno preso parte come ospiti diverse autorità civili e militari locali. Tra i presenti, il presidente del consiglio comunale Maria Russo, l’assessore Fabio Fazio e il deputato regionale Giuseppe Castiglione. «Come ogni anno – ha evidenziato il direttore artistico, Giancarlo Santanocito – “Torre d’argento”, si conferma tra gli eventi più importanti in Sicilia.»