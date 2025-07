Meghan Markle, scandalo per la sua marmellata: cosa si è scoperto

Meghan Markle nell'occhio del ciclone. A riportare in esclusiva lo scandalo di cui si sarebbe "macchiata" la moglie del duca di Sussex Harry, è il Daily Mail. Il quotidiano britannico tira in ballo la marmellata As Ever ai lamponi, firmata proprio dalla Markle e venduta a 6,50 sterline come "artigianale". Peccato però che quest'ultima sarebbe in realtà prodotta in uno stabilimento a più di 2.000 miglia da Montecito.

Lo stesso, riporta la notizia-bomba, che cuce anche le tisane da 9 £ di Meghan Markle e l’orange blossom honey da 20 £. La Republic of Tea – nome tutt’altro che regale – ha sede a Larkspur, California (a 350 miglia da Montecito), ma è la sua fabbrica in Illinois, a 2.000 miglia di distanza, a sfornare i vasetti. Marmellata, tisane ed un’edizione limitata "strawberry & wild rose" legata alla fortunata serie Bridgerton.