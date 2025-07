Alessandro Giuli, niente finale dello Strega: "Non ho ricevuto nemmeno i libri"

"Si vede che mi considerano un nemico della domenica": Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha fatto sapere che non parteciperà alla serata finale del Premio Strega, premio letterario nato con gli Amici della domenica nel dopoguerra a casa Bellonci. Giocando proprio sulla storia del premio, ha detto: "A me risulta che in genere gli 'Amici della domenica' ricevano i libri relativi al premio Strega, li leggano, come io ho fatto quando ero considerato tale, e poi diano il loro voto. Registro il fatto che io sono invitato alla serata del premio Strega, sono stati carinissimi, però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro. È un po' curioso che uno debba andare alla serata del premio Strega non avendo ricevuto i libri…". La premiazione è prevista domani, giovedì 3 luglio.

"Ripiego su Berlino - ha proseguito Giuli - mi dedico alla ricerca di fondi europei per la cultura andando a parlare con il mio omologo tedesco in Germania. Basta, tutto qua. Io non sono neanche giurato, non ho il titolo di giurato, non ho più alcun titolo evidentemente. Poi magari me li compro per il piacere di leggerli, i libri, perché il piacere di leggerli ce l'ho. Fino all'anno scorso li avevo ricevuti. Pazienza, me li compro". Infine, ha sdrammatizzato con una battuta: "La serata del Premio Strega sarà bella lo stesso. Magari un po' meno divertente, senza Geppi Cucciari e Alessandro Giuli".